Coloro i quali sono in possesso di smartphone OnePlus non recenti, come ad esempio OnePlus 7, 7 Pro e OnePlus 7T e 7T Pro, dovranno dire addio a nuovi e futuri aggiornamenti. Come affermato dal produttore cinese stesso in un forum ufficiale, questi dispositivi sarebbero al termine del loro ciclo di vita, quindi ci sarebbe uno stop per quanto riguarda il lato software. Come ben sappiamo, la serie OnePlus 7 è stata presentata nel 2019, in primavera, con a bordo skin personalizzata OxygenOS 9, mentre la serie OnePlus 7T è stata presentata ad ottobre con la skin OxygenOS 10.

Per i modelli OnePlus 7, 7 Pro e OnePlus 7T e 7T Pro l’ultimo aggiornamento del sistema è quello con l’interfaccia OxygenOS 12 e quindi tutti coloro che posseggono questi smartphone non godranno più di ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, OnePlus aveva già preso la decisione di portare al termine il ciclo di vita dei device appena citati tra il 2022 e il 2023, dunque tale notizia non dovrebbe lasciare gli utenti a bocca aperta. Di seguito ecco le ultime versioni del software a bordo di ogni modello:

“OnePlus 7 IN: GM1901_11.H.32, EU: GM1903_11.H.32, GLO: GM1903_11.H.32. OnePlus 7 Pro IN: GM1911_11.H.32, EU: GM1913_11.H.32, GLO: GM1913_11.H.32. OnePlus 7T IN: HD1901_11.F.18, EU: HD1903_11.F.18, GLO: HD1903_11.F.18. OnePlus 7T Pro IN: HD1911_11.F.1, EU: HD1913_11.F.18, GLO: HD1913_11.F.18″.

Su questi smartphone sono incluse le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2022, miglioramenti generali per quanto riguarda le prestazioni e la stabilità del sistema ed ottimizzazioni relative alla connessione alla rete mobile. Inoltre, il changelog è il medesimo su tutte le versioni. Per quanto concerne, invece, la serie OnePlus 8, l’azienda ha preso la decisione di assicurare ai suoi utenti almeno tre aggiornamenti major del sistema Android, che diventeranno quattro a bordo dei modelli top di gamma del 2023.

