Occorre armarsi di tanta pazienza nel caso in cui si voglia installare a stretto giro l’aggiornamento con Android 11 per i vari OnePlus 7, 6 e 6T. Dopo aver analizzato le ultime indiscrezioni nella giornata di ieri sui nuovi top di gamma in arrivo a breve sul mercato con il produttore asiatico, infatti, oggi bisogna prendere atto che modelli come OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro potranno godere di una decisa corsia preferenziale nell’ottenere il pacchetto software. Tuttavia, il gap temporale coi prodotti meno recenti potrebbe essere più importante di quanto ci si potesse aspettare.

Quanto dovremo attendere per Android 11 su OnePlus 7, 6 e 6T?

Al momento, infatti, una data certa per il rilascio dell’aggiornamento con Android 11 per OnePlus 7, 6 e 6T non esiste, ma attraverso la community ufficiale del produttore sappiamo che dovremo attendere quantomeno l’arrivo del 2021 per fare questo step. C’è una pagina apposita, infatti, in cui si può trovare un feedback chiaro sotto questo punto di vista. La domanda dell’utente era rivolta al cosiddetto OnePlus 7 Pro, ragion per cui tutti i modelli che dispongono di un comparto hardware inferiore non potranno certo anticipare questa tempistica.

Poche parole, ma allo stesso tempo molto chiare quelle di un moderatore della community: “Solo per la Serie 8 per ora, la Serie 7 nel 2021”. Dunque, ci sarà da aspettare ancora per i modelli antecedenti a questo complicato 2020, anche perché rendere perfettamente compatibile un aggiornamento come quello impostato su Android 11 a bordo di modelli non recentissimi non è operazione da tutti. Basti pensare a quando siano stati lanciati sul mercato i vari OnePlus 6 e OnePlus 7.

Staremo a vedere quale sarà il calendario fissato dal produttore cinese, fermo restando che un aggiornamento del genere a bordo di OnePlus 7, 6 e 6T richieda tutti i test del caso per non affrettare troppo i tempi, creando di conseguenza problemi al pubblico.