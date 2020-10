Bisogna analizzare a freddo il prezzo che è stato fissato in Italia per coloro che intendo anche le diverse versioni di iPhone 12 presentate nella giornata di ieri. Dopo avervi riportato le singole schede tecniche nello specifico con un apposito pezzo, infatti, oggi 14 ottobre è necessario fare uno step in più e comprendere cosa sta per avvenire in Italia. A partire dalle due versioni dello smartphone Apple che si ritrovano con un comparto hardware più importante rispetto alle varianti economiche.

Tutti i prezzi degli iPhone 12 in Italia e la data di uscita

Partiamo, infatti, dai vari iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max. In questo caso, la scelta di marketing da parte di Apple per il mercato di casa nostra è stata quella di non applicare aumenti rispetto ai prezzi ufficializzati poco più di un anno fa coi loro predecessori. In sostanza, vedremo arrivare sul mercato versioni dotate di 128GB, 256GB e 512GB per quanto riguarda la memoria interna, mentre le colorazioni si concentrano su grafite, argento, oro e blu. Il prezzo di listino in Italia partirà rispettivamente da 1189 euro e 1289 euro.

Diverso il discorso per i due iPhone 12 che costeranno di meno. Nel nostro Paese, infatti, potremo puntare anche sulle versioni da 64 GB, oltre a quelle da 128 e 256 GB. L’iPhone 12 mini parte da 839 euro, con le varianti con spazio di archiviazione più significativo che arrivano invece a 889 euro e 1009 euro. Invece, chi vuole puntare su iPhone 12 dovrà sborsare in un primo momento cifre pari 939, 989 e 1109 euro, a seconda del taglio di memoria che si andrà a scegliere.

Infine, a proposito dell’uscita, l’iPhone 12 Pro Max e l’iPhone 12 mini si potranno preordinare in Italia a partire dalle 14 del prossimo 6 novembre. Chi invece vuole acquistare da subito un iPhone 12 Pro o un iPhone 12, potrà procedere dalle 14 del 16 ottobre.