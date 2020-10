Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, alla luce di un 2020 profondamente caratterizzato dal Covid-19, ma oggi 13 ottobre sono stati finalmente svelati al mondo i tanto attesi iPhone 12. Quattro varianti del nuovo melafonino Apple, nel complicato tentativo di coprire diverse fasce del mercato. Una chiara strategia, quella del colosso americano, alla ricerca di nuovi clienti dopo mesi complicati per tutti.

Convincere qualcuno a sborsare cifre importanti in questi mesi per uno smartphone, infatti, non è e non sarà cosa facile, ma la mela morsicata ci vuole provare diversificando le proprie mosse di marketing. Facciamo dunque il punto, riepilogando la scheda tecnica ed il prezzo di ciascun prodotto, ovviamente senza dimenticare le ultime notizie sulla loro uscita in Italia.

Le caratteristiche del nuovo iPhone 12

In prima istanza, bisogna far luce sui nomi di ciascun prodotto, in quanto confondersi potrebbe essere molto semplice. Ad esempio, il modello di riferimento per tutti sarà proprio l’iPhone 12, vale a dire la variante del melafonino 2020 dotata di uno schermo da 6,1 pollici. Tra le principali caratteristiche del prodotto, occorre evidenziare lo schermo OLED Super Retina Display, novità assoluta dopo anni caratterizzati dalla dimensione LCD per la produzione Apple.

A questo passo in avanti fondamentale sul fronte display, poi, si aggiunge il salto di qualità assicurato dai 4 GB di memoria RAM, con cui Apple ha voluto avvicinarsi ai top di gamma Android anche in termini di hardware, senza dimenticare il supporto al 5G. A tal proposito, va evidenziata la modalità dati intelligente, che in caso di mancato utilizzo del device ci farà tornare alla connessione LTE per risparmiare energia. Doppia fotocamera posteriore, con sensore da 64 megapixel, con importanti migliorie promesse sulla modalità notturna (prestazioni aumentate del 27%, secondo quanto annunciato durante la presentazione) e con lo zoom. Il processore, in comune tra tutti, si concentra sul nuovo A14 a 5 nanonemtri, con in 11mila miliardi di operazioni eseguibili al secondo.

La ricarica wireless avviene con MagSafe, a 15W e con magneti decisamente evoluti. Il processore A14 punterà tutto sulla nuova CPU a 6 core.Occhio anche allo standard WiGig per il WiFi, con velocità di connessione nettamente aumentata. Esordio il prossimo 23 ottobre, aprendo le danze per tutta la famiglia con un prezzo di listino ad oggi fissato a 799 dollari per la sua versione base.

iPhone 12 mini il più economico della famiglia

La variante più economica dei melafonini 2020 è indubbiamente il nuovo iPhone 12 mini. Confermando le indiscrezioni della vigilia, Apple ha presentato al pubblico un modello con schermo da 5,4 pollici, facendoci tornare indietro di qualche anno se pensiamo ai design compatti dei top di gamma attorno al 2015. Non ci sono sorprese neanche con la dotazione di 4 GB di memoria RAM, oltre al supporto 5G, al processore A14 e alla batteria da 2.227 mAh. Display edge-to-edge ed altre specifiche identiche all’iPhone 12.

Un po’ di pazienza in più per la sua commercializzazione, con il day one fissato il prossimo 13 novembre e prezzo di listino negli Stati Uniti pari a 699 dollari. Dunque, più accessibile per le nostre tasche nell’anno del Covid.

Bel balzo in avanti con iPhone 12 Pro

Arriviamo a questo punto ai due top di gamma. Cominciamo dall’iPhone 12 Pro, che come l’iPhone si presenta con uno schermo da 6,1 pollici. Si tratta di un OLED Super Retina XDR, con risoluzione 2532×1170 a 460 ppi. Il vero passo in avanti dal punto di vista del comparto hardware non è dato tanto dal processore A14, quanto da ben 6 GB di memoria RAM e dalla tripla fotocamera che conferma l’apertura focale da 1.6.

Batteria da 2775 mAh e tagli di memoria che partiranno anche per il pubblico italiano da 128 GB. In questo caso, l’esordio è previsto il prossimo 23 ottobre, con un prezzo di listino che ammonta a 999 dollari per chi vorrà procedere dal primo giorno.

Inarrivabile il nuovo iPhone 12 Pro Max

A chiudere le danze troviamo un mostro sacro come l’iPhone 12 Pro Max. Atteso sul mercato tra poco più di un mese, il prossimo 13 novembre con prezzo di listino a partire da 1.099 dollari, stiamo parlando di un dispositivo con uno schermo OLED da 6,7 pollici e risoluzione da 2778 x 1284 pixel. Oltre ai 6 GB di memoria RAM, troviamo anche una batteria da 3.687 mAh pronta a fare la differenza. Zoom ottico 5x (unico di questa famiglia) e tripla fotocamera che sfrutterà la tecnologia LIDAR (assicurata anche ad iPhone 12 Pro). Durante l’evento, infatti, si è parlato di una fotocamera ultra wide da 12 MP, wide 12 MP con apertura f / 1.6, senza dimenticare altri plus come l’obiettivo a 7 elementi e teleobiettivo da 52 mm.