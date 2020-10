Le buone notizie non vengono mai da sole, vogliamo cambiare così il famoso detto soprattutto alla luce del fatto che chi attende con ansia i nuovi episodi di This Is Us 5 verrà doppiamente premiato. Perché? Se qualche giorno fa vi abbiamo annunciato che la première della nuova stagione andrà in onda due settimane prima del previsto, e quindi il prossimo 27 ottobre, oggi siamo qua per lanciare quella che sembra essere la data ufficiale di messa in onda anche in Italia.

Quest’anno ad accogliere la serie sarà Fox dopo la chiusura di FoxLife e quindi i fan dovranno solo traslocare di rete pe godersi le nuove storie della famiglia Pearson , ma da quando dovrete tenervi liberi? Secondo le ultime novità in casa Sky sembra che il giorno previsto per il debutto italiano sia fissato per il prossimo 24 novembre.

This is Us 5 dovrebbe occupare il prime time del martedì in coppia con Grey’s Anatomy proprio dal 24 novembre con gli episodi della prima parte di stagione e tornare così a regalare agli abbonati Sky le prime visioni della stagione. Il resto dipenderà dalla situazione sanitaria in corso che rischia ogni giorno di bloccare le produzioni e, quindi, rovinare anche i piani di messa in onda. Al momento il cast della serie è a lavoro sul set per mettere insieme i nuovi episodi che prenderanno il via dalla famosa lite tra Kevin e Randall andata in scena nel finale della quarta stagione ormai più di sei mesi fa.

La quinta stagione andrà in onda su Sky mentre in chiaro su TV2000, al momento si è rimasti fermi al palo con la conclusione delle repliche della prima stagione e in attesa che arrivi la seconda, ancora inedita in chiaro. Sullo sfondo rimane il remake italiano della serie che potrebbe vedere Lino Guanciale nei panni del nostro Jack Pearson. Sarà davvero lui a prendere in mano l’eredità di Milo Ventimiglia?