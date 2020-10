Arrivano finalmente segnali concreti e positivi per gli utenti che dispongono di un Huawei P30 e P30 Pro, visto che fino ad oggi con EMUI 11 si è parlato solo di indiscrezioni e di voci di corridoio. La situazione, però, potrebbe sbloccarsi a stretto giro dopo le ultime notizie che vi abbiamo riportato sulle nostre pagine per i due top di gamma che sono stati lanciati sul mercato nel 2019. Inutile dire che siamo sempre nella dimensione beta, ma la sostanza non cambia più di tanto.

EMUI 11 davvero ad un passo per Huawei P30 e P30 Pro

Anche oggi 13 ottobre le novità per Huawei P30 e P30 Pro ci arrivano direttamente da Huawei Central, con indicazioni che finalmente ci orientano in modo più preciso sul tema. A detta della fonte, infatti, ora abbiamo alcune informazioni in merito, confermando che l’aggiornamento con EMUI 11 per i due smartphone sia in fase di sviluppo. Al punto che il progetto potrebbe raggiungere il suo scopo finale molto presto, mentre gli utenti saranno presto abilitati a registrarsi al programma beta.

In tal senso, vi ricordiamo che l’aggiornamento all’ultima versione di EMUI include nuove modifiche all’interfaccia utente, oltre a funzionalità che potrebbero fare la differenza per i possessori di Huawei P30 e P30 Pro. Mi riferisco al display Always-ON, fino ad arrivare alla modalità multi-windows migliorata, animazioni più fluide, una migliore collaborazione multi-schermo e altro ancora.

La conferma di questo martedì rappresenta in tutto e per tutto un enorme sollievo per gli utenti di Huawei P30 e P30 Pro, che a questo punto possono aspettarsi che i propri dispositivi inizino a ricevere le nuove funzionalità in versione beta nel giro di pochi giorni. Cosa vi aspettate dal produttore asiatico a breve termine? Diteci pure che ne pensate.