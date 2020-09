I Huawei P30 e P30 Pro non possono di certo essere considerati dei device dimenticati. Per quanto lo scettro di top di gamma, dalla scorsa primavera, sia passato alla serie Huawei P40, le due ex ammiraglie continuano pure ad essere supportate ampiamente lato software. Con il mese di settembre ancora in corso, non stupisce dunque che per i due telefoni sia già in prima distribuzione la più recente patch di sicurezza. Peccato invece che, per quanto riguarda l’aggiornamento EMUI 1, il discorso da fare sia un po’ diverso.

Procedendo con quanto ora alla portata dei Huawei P30 e P30 Pro, va detto che l’update per mantenere il device più che mai sicuro è siglato con build 10.1.0.166 e ha una dimensione del pacchetto di 154 MB. Il peso esiguo del rilascio lascia intendere dunque che, oltre alle correzioni di vulnerabilità, non ci sia niente altro da mettere in conto. Le falle scovate e risolte dagli sviluppatori non sono tuttavia trascurabili: 3 di queste sono di livello critico, ben 19 sono di valore alto.

L’aggiornamento per la sicurezza dei Huawei P30 è appena partito dall’India ma la sua distribuzione globale procederà senza dubbio celermente altrove. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, sulla base di esperienze pregresse delle patch mensili, possiamo aspettarci un rilascio tra questi ultimi giorni di settembre o meglio ancora ad inizio ottobre.

Se sul fronte sicurezza non c’è nulla da eccepire per quanto riguarda proprio i Huawei P30, sulla calda questione dell’aggiornamento EMUI 11 c’è davvero poco da dire. Nel week-end appena trascorso abbiamo assistito al via alla fase di reclutamento di tester per l’EMUI 11. Quest’ultima ha riguardato per il momento tutta la serie top di gamma Huawei P40 e i Huawei Mate 30. Nessun riferimento ai meno recenti P30 per i quali l’update quasi sicuramente arriverà ma in tempi forse non così celeri.