Sono tanti i prodotti in via di presentazione in tutto il mese di ottobre per OnePlus: il 14 toccherà al OnePlus 8T (di cui potete trovare in questo articolo tutti i dettagli relativi a specifiche tecniche e probabile prezzo di vendita) con le nuove cuffie true wireless OnePlus Buds Z (più economiche delle OnePlus Buds presentate a luglio scorso insieme al OnePlus Nord), ed, a quanto pare, anche ad una versione particolare del OnePlus Nord. L’anticipazione fornita dal produttore cinese non lascia spazio ad altre interpretazioni: sand (sabbia) e stone (pietra) nell’immagine suggeriscono che è in programma un’edizione particolare del dispositivo, probabilmente di colore nero. La variante Sandstone Black è una vecchia conoscenza dell’OEM, già proposta per il OnePlus One.

Parliamo di una finitura particolare che regala la percezione di stringere tra le mani uno smartphone realizzato in pietra con effetto sabbioso, un po’ come nel caso della pietra pomice, seppur meno spigoloso. Se così dovesse essere il OnePlus Nord Sandstore Black non includerà il rivestimento posteriore in Gorilla Glass 5 lasciando il posto alla finitura sopra citata.

Vi ricordiamo che ottobre sarà anche il mese di lancio dei OnePlus Nord N10 e N100, in programma per il giorno 26. Il primo dovrebbe includere il supporto 5G, uno schermo FHD+ da 6.49 pollici a 90Hz, il processore Snapdragon 690, 6GB di RAM, 128GB di storage interno ed una fotocamera posteriore quadrupla (64 + 8 + 2 + 2MP); mentre il secondo, fermo al 4G LTE, un display HD+ da 6.52 pollici, il processore Snapdragon 460, una fotocamera posteriore da 13MP ed una batteria da 6000mAh. Gli amanti di casa OnePlus avranno di che divertirsi nel corso di tutto il mese di ottobre, questo è poco ma sicuro. A voi un eventuale OnePlus Nord Sandstone Black potrebbe piacere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.