L’aggiornamento ad Android 11 del OnePlus Nord è stato temporaneamente sospeso per l’insorgenza di alcuni bug. Come riportato dal forum ufficiale del colosso cinese, il rilasciato era partito ad inizio mese, precedeto da un periodo di beta testing partito dai primi giorni dell’anno. Non si è entrati nel merito dei disturbi, sebbene si supponga siano piuttosto invasivi per aver il produttore sospeso la distribuzione. La nota parla semplicemente di una decisione presa per assicurare un’esperienza utente fluida, per cui il team di sviluppo starebbe facendo del proprio meglio per rilasciare una build aggiornata il prima possibile.

Gli utenti che stanno manifestando problemi potranno risolverli installando la prossima release. Giorni fa l’OEM aveva iniziato la distribuzione della Open Beta 4 di OxygenOS 11, ma non sappiamo dirvi se i bug della versione stabile siano o meno ancora attivi nella beta. Android 11 ha portato sul OnePlus Nord un nuovo layout della UI, alcune ottimizzazioni sporadiche ed una maggiore stabilità di alcune applicazioni terze. La Open Beta 4 in particolare risolve un disturbo in Work-Life Balance (funzione per gestire le notifiche da app per ragioni professionali o private) che non esibiva i dati completi nelle impostazioni rapide, la scomparsa casuale di contenuti nel Lockbox e diversi problemi dell’interfaccia utente della calcolatrice.

Se il produttore cinese ha ritenuto opportuno ritirare momentaneamente l’aggiornamento ad Android 11 del OnePlus Nord vorrà dire che i problemi riscontrati dagli utenti sono tali da richiederlo (in genere è difficile che gli OEM ritirino i propri aggiornamenti, a meno di disturbi importanti). Se avete già ricevuto l’upgrade, avete per caso notato qualcosa di strano che non riuscivate a spiegarvi (fermo restando che la situazione resterà così finché non verrà rilasciata una nuova release con i fix che servono)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.