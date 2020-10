Ci aspettavamo poessero arrivare per la fine di ottobre i nuovi OnePlus Nord N10 e N100, come vi avevamo raccontato giorni fa in questo articolo, ma adesso abbiamo addirittura una presunta data precisa su cui ragionare, che coincide con il prossimo 26 ottobre. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, alcune precedenti indiscrezioni suggeriscono che il OnePlus Nord N10 sarà dotato di supporto 5G, con vendite negli Stati Uniti a meno di 400 dollari. Il device dovrebbe anche presentare un display FHD+ da 6.49 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz, processore Snapdragon 690 5G, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, fotocamera quadrupla con sensori da 64MP + 8 + 2 + 2MP.

Il OnePlus Nord N100, invece, dovrebbe configurarsi come uno smartphone più economico, sprovvisto di supporto alle reti di ultima generazione 5G, con display HD+ da 6.52 pollici, processore Snapdragon 460, fotocamera principale da 13MP e batteria da 6000mAh (quest’ultimo dettaglio potrebbe rappresentare il pezzo forte del terminale). Non è sbagliato pensare che OnePlus Nord N10 e N100 avranno molti punti in comune, anche se le differenze pure si faranno sentire, su tutte la disponibilità per il primo del supporto al 5G, invece assente a bordo del secondo (che, anche per una serie di altre ragioni che trovate scritte sopra, costerà quindi di meno).

Il OnePlus Nord N10 pare essere riservato, almeno in un primo momento, per il mercato americano, mentre non si hanno notizie relative al territorio di destinazione del OnePlus Nord N100. L’appuntamento per la loro presentazione potrebbe restare fissato per il 26 ottobre, mentre il giorno 14 assisteremo di sicuro al lancio di OnePlus 8T e probabilmente delle nuove cuffie true wireless OnePlus Buds Z (più economiche delle attuali OnePlus Buds). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.