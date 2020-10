Il prossimo fiore all’occhiello di OnePlus sarà il OnePlus 8T, che è proprio dietro l’angolo (verrà presentato il 14 ottobre). Adesso è tempo di raccogliere un po’ tutte le informazioni già emerse, comprese quelle relative alle specifiche tecniche dello smartphone ed al presunto prezzo di vendita. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, ci si aspetta un dispositivo strutturalmente solido e resistente all’acqua con un grado di protezione IP68, rivestito da Gorilla Glass 6 sul fronte e sul retro, con una cornice metallica ad avvolgerlo.

Lo schermo sarà piatto ed ospiterà un unico foro in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera frontale (un grandangolare per i selfie da 16MP). Il tasto di accensione e quello di scorrimento delle opzioni di tono tipico di OnePlus verranno posti sul versante laterale destro, mentre il bilanciere del volume a sinistra. Lo spessore dovrebbe ammontare a 8,4mm senza considerare la fotocamera, e di 9,3mm per via del ritaglio sporgente del comparto posteriore ostentato nei rendering ufficiali (ricordiamo quelli che hanno mostrato il OnePlus 8T nelle colorazioni Lunar Silver e Aquamarine, di cui potete prendere visione in questo articolo), che mostra un layout di fotocamera rettangolare con 4 sensori e flash LED. Il OnePlus 8T includerà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con vetro curvo 2.5D e frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 865, fino a 12GB di RAM e 256GB di storage interno.

La fotocamera posteriore sarà contraddistinta dal sensore Sony IMX586 da 48MP con apertura f/1.8, OIS e EIS, un ultra-wide da 16MP (apertura f/2.2 con FOV 116°), uno macro da 5MP ed uno di profondità da 2MP (dovrebbe mancare il teleobiettivo del OnePlus 7T). La batteria avrà una capacità da 4500mAh con ricarica Warp a 65W. Non mancherà il lettore di impronte digitali in-display per una migliore sicurezza. OnePlus 8T verrà fornito con OxygenOS 11 basato su Android 11, pronto all’uso. Il device dovrebbe avere un prezzo di 599 dollari per il modello con 8GB di RAM e 128GB di storage, e di 699 dollari per quello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.