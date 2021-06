Ci sono tutte le condizioni per portarsi a casa un OnePlus N100 oggi 28 giugno, nonostante il Prime Day di Amazon sia ormai alle spalle. Non parlavamo di questo device da diversi mesi in termini di promozioni, anche perché le offerte sono state abbastanza rare. L’elevata domanda che abbiamo riscontrato nel 2021, non a caso, ha indotto i vari market ad andarci piano con le offerte, ma questo lunedì il trend è cambiato e l’occasione potrebbe essere giusta per tutti.

Le condizioni aggiornate per l’acquisto di OnePlus N100

Come stanno le cose stamane? Chiunque voglia acquistare un OnePlus N100 potrà farlo con un esborso di poco superiore ai 130 euro. Un vero affare per chi non ha a propria disposizione un budget particolarmente elevato, senza tuttavia rinunciare ad un comparto hardware degno di nota. Spendendo una cifra simile, infatti, difficilmente potrete assicurarvi un dispositivo con scheda tecnica superiore, ragion per cui occorre valutare con grande attenzione la possibilità di fare questo step.

Difficile prevedere quanto durerà la nuova offerta per OnePlus N100. Considerando il rapporto tra qualità e prezzo, infatti, è possibile che le unità disponibili alle suddette condizioni possano andare sold out a stretto giro. Per questa ragione, nel caso in cui abbiate da tempo il dispositivo nel mirino, non lasciatevi sfuggire l’occasione. Nonostante la promozione non rientri nel programma Prime, la spedizione dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni.

Insomma, se avete fretta di avere tra le mani il vostro OnePlus N100 nuovo di zecca, tenete a mente che potrebbe essere necessario attendere almeno una settimana prima che si concretizzi la consegna. Staremo a vedere se la domanda sarà alta anche in questo frangente per uno smartphone Android che da tempo fa registrare interessanti volumi di vendite qui in Italia.