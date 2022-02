OnePlus è famosa da sempre per il suo progettare e realizzare telefoni dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’azienda di Shenzhen si sta affermando ogni giorno di più nel mercato globale come uno degli essenziali creatori di smartphone ‘flagship killer’, contraddistinti da prezzi nettamente più bassi nei confronti della concorrenza. Quest’oggi, lunedì 14 febbraio, vi è una fantastica occasione da non perdere assolutamente e riguarda il OnePlus Nord 5G, smartphone appartenente alla fascia medio-alta. Il device è disponibile nel colore Grigio (Ash Grey) su Amazon ad un prezzo davvero shock: esso, infatti, è in super offerta al prezzo di 339,90 euro (rispetto al costo di listino di 499,00 euro), con uno sconto del 32%. Andiamo a vedere insieme i dettagli e le caratteristiche tecniche del prodotto.

OnePlus NORD Smartphone Ash Grey | 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz... 6,44 '' AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, non è...

Il sistema camera Quad-Rear ed il sistema Dual-front, offrono molte...

I clienti Prime che vogliono acquistare il OnePlus Nord 5G e hanno selezionato una carta di credito tra i vari metodi disponibili, hanno la possibilità di sfruttare l’opzione di pagamento 5 comode rate (67,98 euro al mese per cinque mesi) a zero interessi e senza spese di istruttoria. Oppure si potrà utilizzare anche il servizio “Acquista subito e paga a rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out”: in tal caso, il pagamento è dilazionato ancora di più. Lo smartphone del colosso cinese sfoggia un display AMOLED Fluid da 6,44 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, presenta un SoC Snapdragon 765G assistito da 12GB di memoria RAM e 256GB di spazio d’archiviazione.

Il OnePlus Nord 5G è dotato di connettività 5G e supporta il WiFi 5, consentendo agli utenti di navigare e scaricare file dalla rete ad elevate velocità. Il dispositivo possiede un comparto fotografico di tutto rispetto: infatti, posteriormente è composto da 4 sensori fotografici di cui uno principale da 48MP e apertura f/1.75, mentre gli altri tre sono da 8MP, 5MP e 2MP, tutti di grande qualità. La fotocamera frontale, invece, mostra due sensori: uno di 32MP e uno di 8MP. Il telefono è alimentato da una batteria di 4100mAh, che grazie alla tecnologia di ricarica OnePlus Warp, può essere pronto in soli 30 minuti.

Continua a leggere su optimagazine.com