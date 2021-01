Si aggiorna ancora il OnePlus Nord, per cui è stata resa disponibile la seconda Open Beta di OxygenOS, come riportato sul forum ufficiale del produttore cinese. Il registro delle modifiche parla di diversi miglioramenti: ottimizzazione dell’interfaccia della Calcolatrice, della posizione e animazione di alcune icone nella schermata di blocco, della gestione in background di WhatsApp per non perdersi alcun messaggio, correzione del problema che impediva la visualizzazione dell’icona della batteria dopo la rotazione del dispositivo da landscape a verticale, del problema relativo al Dirac Audio Tuner che non riusciva ad intervenire sugli effetti audio, dell’anomalia per cui le sveglie non venivano impostate.

Per quanto riguarda la sezione ‘Messaggi‘, l’aggiornamento ha corretto il disturbo per cui non apprivano le Messenger Bubbles. L’upgrade ha anche corretto il problema con l’istogramma e la linea orizzontale di riferimento disattivati da impostazione predefinita, oltre che il disturbo con l’icona dell’effetto profondità mentre si effettuano scatti in modalità ritratto. A partire da questo aggiornamento, sul OnePlus Nord adesso può impostare come carta di default la SIM 2 (cosa che prima non era possibile fare). Sarà permesso procedere all’upgrade (seconda Open Beta di OxygenOS) solo se membri del programma beta (tenendo presente che tanti possono essere i bug, non trattandosi di una versione stabile): una volta aderito, dovrete verificare la disponibilità dell’aggiornamento dalle impostazioni generali del telefono.

Speriamo il OnePlus Nord possa fare un ulteriore salto di qualità con questa release, attesa poi in formato definitivo. Un medio-gamma davvero niente male, da prendere in considerazione nel caso in cui occorra un dispositivo che abbia tutte le specifiche al posto giusto, ma che non costi troppo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.