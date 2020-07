Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: la foto con la neo moglie è virale

Per Lino Guanciale è arrivato il giorno del fatidico sì: l’attore de L’Allieva è convolato a nozze in gran segreto, sposando la compagna Antonella Liuzzi.

La notizia è stata lanciata dal sito Noci Gazzettino, giornale online della città barese di Noci, in cui la neo moglie di Guanciale è nata. La coppia si è sposata Roma sabato 18 luglio, con una cerimonia privata. Riservata come la loro relazione, tenuta lontano dai riflettori che ha stupito i fan dell’attore abruzzese, noto al pubblico del piccolo schermo grazie alle sue fiction Rai. Antonella, infatti, non appartiene al mondo dello spettacolo, bensì lavora come docente all’Università Bocconi di Milano. Ed è proprio in questa occasione che i due si sono conosciuti.

Lino Guanciale non ha mai nascosto il desiderio di costruirsi una famiglia. “Un giorno ne avrei voluta una mia”, aveva dichiarato l’attore di Non Dirlo al Mio Capo in una recente intervista a Visto. “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”.

La foto di Lino e Antonella è diventata virale sui social, con i fan che si sono complimentati con la coppia. Ecco lo scatto che li immortala dopo la cerimonia nuziale:

I prossimi mesi saranno molto impegnativi per Lino Guanciale. Terminate le riprese dell’ultima stagione de L’Allieva, l’attore sarà sul set per girare Sopravvissuti, nuova fiction di stampo internazionale. Si dovrà invece attendere ancora molto per vedere Il Commissario Ricciardi su Rai1, fiction tratta dalle opere di Maurizio De Giovanni (autore de I Bastardi di Pizzofalcone).

Lino Guanciale è attualmente co-protagonista al fianco di Vanessa Incontrada nelle repliche di Non Dirlo al Mio Capo 2, trasmesse ogni domenica sulla rete ammiraglia.