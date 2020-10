I fan sono pronti a vederlo di nuovo nei panni del dottor Fanti in Doc Nelle Tue Mani 2, ma quali sono i punti fondamentali della carriera di Luca Argentero? Chi lo conosce sa bene che il suo arrivo in tv è dovuto al Grande Fratello, ormai 17 anni fa, in quella che è stata la terza edizione del reality di Canale5. All’epoca si parlò molto della partecipazione ma sicuramente non per il trash (che era lontano da lui anche a quel tempo) ma soprattutto per il suo fascino da bel tenebroso e della sua relazione nella casa con Marianella Bargili. Da lì in poi ha dovuto faticare tanto per togliersi di dosso l’etichetta di gieffino e se durante la sua partecipazione a Carabierini (nel 2005) non ci era ancora riuscito, ci ha pensato Ferzan Özpetek ad aiutarlo.

Ecco il video di “Marco Tosi” in Carabinieri:

Il regista turco lo ha scelto per il ruolo di un omosessuale in Saturno Contro e da lì ha segnato la sua vita con una svolta importante. Lui stesso ospite da Mara Venier domenica pomeriggio ha confermato che dirà per sempre grazie ad Özpetek, il regista che sicuramente ha lanciato la sua carriera che va avanti ormai da quindici anni senza mai fermarsi.

Lasciatosi alle spalle l’esperienza con il regista turco nel 2007, la carriera di Luca Argentero segna un altro ritorno in tv per miniserie televisiva La baronessa di Carini, regia di Umberto Marino, in cui è protagonista insieme a Vittoria Puccini, e un anno dopo rieccolo sul maxi schermo al fianco di Fabio Troiano e Claudia Pandolfi per la regia di Luca Lucini, in Solo un Padre.

Anno nuovo, film nuovo. Nel 2009 torna a interpretare il ruolo di un omosessuale, Piero, nel film Diverso da Chi? per la regia di Umberto Carteni, insieme a Filippo Nigro e Claudia Gerini. Sarà proprio questo ruolo a regalargli la prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista. A questo punto Luca Argentero non è più uno dei concorrenti del Grande Fratello 3 ma un attore italiano di tutto rispetto, amato dalle donne ma anche dagli uomini che lo seguono sia al cinema che in tv. Lo stesso anno escono altri due sue film e tre escono l’anno dopo, nel 2010: La Donna della Mia Vita, C’è Chi Dice No e Mangia Prega Ama.

Eccolo nel video insieme a Julia Roberts:

Ma il ciclone Luca Argentero non si ferma qui e mentre i registi continuano a fare a gara per averlo nei loro film, lui sbarca a teatro (con lo spettacolo Shakespeare in Love, regia di Nicola Scorza) e in tv con la conduzione de Le Iene e infine, nel 2013 e 2014, è giudice ad Amici alla corte di Maria De Filippi. Gli anni seguenti passano così tra Festival di Sanremo e film, fino a quando al fianco di Claudio Amendola, recita ne Il permesso – 48 ore fuori. Nel 2019 gira i film Copperman di Eros Puglielli e Io, Leonardo di Jesus Garces Lambert. In questo stesso anno abbraccia il personaggio e il progetto Rai di Doc Nelle tue Mani che lo ha riportato su Rai1 con un successo ben superiore di quello atteso.

Eccolo in un ruolo drammatico ne Il Permesso con la regia di Claudio Amendola:

E il 2020? Questo anno un po’ complicato ha regalato all’attore la sua piccola Nina Speranza, la bambina avuta da Cristina Marino, e potrebbe portargli un Nastro d’Argento come migliore attore protagonista di commedia per il suo ruolo del Commissario Giovanni Morandi nel film Brave ragazze diretto da Michela Andreozzi. A questa lunga lista di soddisfazioni del 2020 vogliamo aggiungere il rinnovo di Doc? Siamo sicuri di sì.