Doc Nelle tue Mani 2 ci sarà. La notizia è già in circolazione da un po’ e non poteva essere altrimenti non solo per l’interesse mostrato da Luca Argentero, questa sera ospite speciale a Tale e Quale Show per lanciare il ritorno della serie, ma anche per tutte le storie che, altrimenti resterebbero appese ad un filo. Gli specializzandi hanno regalato tanto alla serie e sembra proprio che i nuovi episodi della seconda stagione saranno incentrati proprio su di loro. Rimane ancora segreta la trama che riguarda il protagonista, Andrea Fanti. Il dottore potrebbe iniziare a ricordare qualcosa alla fine di questa stagione o il recupero della memoria non è contemplato né in questa e né nella prossima?

Molto dipenderà dal finale della prima stagione e altro da come si evolverà l’emergenza sanitaria che potrebbe far slittare o anticipare le riprese dei nuovi episodi che comporranno la seconda. Ma quando torneranno sul set Luca Argentero e i suoi?

In un primo momento si è parlato di gennaio, come tante altre fiction italiane, in un secondo addirittura della prossima primavera e questo farebbe slittare la messa in onda di qualche mese. Doc Nelle tue Mani 2 quindi andrà in onda nell’autunno del 2021 o nell’inverno del 2022?

In attesa di rispondere a questa domanda, la conferma ufficiale dell’arrivo della seconda stagione è stata data anche durante la conferenza stampa di presentazione della seconda parte della prima. La produttrice Matilde Bernabei ha confermato l’intenzione di mettere insieme una seconda stagione che partirà dal Coronavirus proprio come i grandi medical americani (vedi The Good Doctor e Grey’s Anatomy) mentre Stefano Coletta non ha escluso progetti futuri con Luca Argentero protagonista e non solo parlando di recitazione.

Infine, lo sceneggiatore Francesco Arlanch ha parlato dell’importanza del Coronavirus in Doc Nelle tue Mani 2: