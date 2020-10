Il video di Luca Argentero a Domenica In è destinato a fare il giro del web e dei social perché sicuramente è lui l’attore del momento. In molti attendono con ansia il ritorno di Doc Nelle tue Mani e oggi pomeriggio l’attore protagonista è stato ospite di Mara Venier per rivelare i primi dettagli sui nuovi episodi e per parlare anche della sua vita privata e della paternità che gli ha cambiato la vita in questi mesi difficili.

Per la prima volta in studio dopo tanti collegamenti e interviste da remoto, Luca Argentero è entrato sorridente come sempre parlando di un periodo davvero positivo in tutto. La sua stessa compagna Cristina Marino ieri a Verissimo lo ha sottolineato parlando della luce che lo contraddistingue e che lo rende irresistibile in tutto e per tutto, Luca Argentero conferma il suo momento positivo, sia a lavoro che nella vita privata dove si sta prendendo cura della sua famiglia ma, soprattutto, della sua piccola Nina Speranza.

L’attore dovrebbe sposarsi prima dell’estate e insieme alla compagna stanno già pensando ad un secondo figlio per dare un fratellino e una sorellina per la loro Nina. A Mara Venier confida: “Raramente mi ricordo un momento così bello e positivo” e poi racconta la sua carriera partendo da colui che lo ha scoperto, Ferzan Ozpetek: “Ho cominciato con lui, non ho mai smesso e mai smetterò di ringraziarlo”. Solo il lockdown lo ha fermato anche se Argentero ammette se aveva già “scelto di riservare questi mesi alla sua famiglia per godersi il momento prezioso”.

Non sono mancate una serie di rivelazioni su Doc Nelle tue Mani al via giovedì sera su Rai1. Luca Argentero ha rivelato: “In questi mesi mi è capitato spesso di essere fermato per Doc e di essere chiamato da mamme, papà, figli. La sensazione è che abbia radunato la famiglia davanti al piccolo schermo”. L’attore ha capito subito il potenziale della serie sin dal primo sguardo, da quando ha avuto modo di leggere la sceneggiatura dei primi due episodi. Infine, annuncia un finale sconvolgente per questa prima stagione mentre fa il vago sulla seconda che è già stata confermata in conferenza stampa.

QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI DOMENICA IN CON L’INTERVISTA.