La critica statunitense ne ha lodato il cast e l’occhio documentaristico, ma non gli alti e bassi narrativi. Gli spettatori ne sono stati conquistato al punto da farne una hit Showtime senza precedenti in termini di ascolti. Ora è il pubblico italiano a poter ritrovare in The Comey Rule – su Sky Atlantic il 12 e il 13 ottobre – una sintesi degli eventi che hanno caratterizzato la corsa presidenziale di Donald Trump e il complicato rapporto del presidente con l’ormai ex direttore dell’FBI James Comey. A ispirare la narrazione sono le memorie di quest’ultimo, raccolte in A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, arricchite da materiali esclusivi riguardanti alcune delle figure più attivamente coinvolte negli scontri fra Trump e lo stesso Comey.

The Comey Rule, a metà strada fra il documentario e il political drama, ripercorre nei suoi due episodi uno dei periodi più convulsi della storia recente degli Stati Uniti. La prima parte della miniserie esamina la fase iniziale dell’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni statunitensi e il caso delle email di Hillary Clinton. Gli eventi si snodano a partire dalla corsa elettorale del 2016, e in particolare dal momento in cui Comey chiede a Mark Giuliano, suo vice all’FBI, di mantenere l’incarico per supervisionare le indagini sul caso Midyear, relativo all’uso di un server privato per comunicazioni istituzionali da parte di Clinton. È nell’ambito di queste indagini che emergono prove – non avvalorate – dell’esistenza di informazioni compromettenti sul soggiorno di Donald Trump in un albergo russo.

La seconda parte di The Comey Rule prende invece in esame le presunte interferenze del governo russo nelle elezioni del 2016. Si valuta ad esempio che proprio dagli input del governo russo possano dipendere alcune delle più controverse prese di posizione degli Stati Uniti sulle materie più disparate, dalle trivellazioni petrolifere nell’Artico all’attacco turco contro i Curdi e alla rottura dell’accordo sul nucleare con l’Iran. Nel secondo episodio emergono inoltre con chiarezza i contrasti fra Comey e Trump nel primo periodo della sua presidenza. The Comey Rule non è un biopic, si legge in un comunicato promozionale Showtime, ma la storia di due figure potenti poste in rotta di collisione dalle differenze fra le rispettive personalità, lealtà e principi etici.

Una buona fetta della critica ha rilevato come The Comey Rule sappia farsi apprezzare nel suo intento informativo, soprattutto grazie all’esperienza con cui rievoca un periodo convulso della storia recente degli Stati Uniti. Allo stesso tempo si vede stroncata per quelli che i critici reputano dei palesi errori di giudizio, a causa dei quali la figura oggettivamente problematica di James Comey assume i tratti di un eroe tragico, destinato alla sconfitta per la sua incapacità di piegarsi a un mondo politico viziato da continue lotte al compromesso.

Ben più uniforme il responso di pubblico e critica sulle prove del cast, e in particolare di Brendan Gleeson nei panni di Donald Trump. Evitando ogni deriva macchiettistica, Gleeson ha saputo incarnare una figura agghiacciante, calcolatrice e impulsiva. Quello di Trump sarà senza dubbio un ghiotto ruolo televisivo per molti anni a venire, ma chi vorrà superare Gleeson avrà davvero un gran lavoro da fare, si legge ad esempio sul Detroit Daily News. Su RogerEbert.com si nota invece come Gleeson abbia vinto la sfida evitando con maestria di cadere nella trappola della caricatura, tutt’altro che semplice considerati gli eccessi e le esagerazioni di un personaggio realmente esistente. Per Gold Derby, specializzato nelle previsioni sulle corse all’awards season, Brendan Gleeson potrebbe già essere in odore di nomination agli Emmy.

Al suo fianco nel cast di The Comey Rule su Sky Atlantic figurano, tra gli altri, Jeff Daniels (James Comey), Brendan Gleeson (Donald Trump), Michael Kelly (Andrew McCabe), Jennifer Ehle (Patrice Comey ), Holly Hunter (Sally Yates), Peter Coyote (Robert Mueller), William Sadler (Michael Flynn), T.R. Knight (Reince Priebus), Kingsley Ben-Adir (Barack Obama), Joe Lo Truglio (Jeff Sessions).

The Comey Rule è attesa il 12 e il 13 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV.