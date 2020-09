Il mondo dei political drama è pronto ad accogliere un titolo molto atteso: The Comey Rule, la miniserie basata su A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, autobiografia dell’ex direttore dell’FBI James Comey, incentrata sulle sue complesse dinamiche di potere con Donald Trump. The Comey Rule sarà trasmessa su Sky Atlantic il 12 e il 13 ottobre 2020, a poche settimane dalla messa in onda sulla rete statunitense Showtime.

A rendere The Comey Rule un caso mediatico negli Stati Uniti non è solo la materia di cui tratta, ma anche l’iniziale indecisione sulla sua data di messa in onda. In principio, infatti, si era stabilito di posticiparne la trasmissione alle ultime settimane di novembre, così da non così da non alterare il clima politico del paese o influenzare l’esito delle elezioni presidenziali.

La decisione non è stata ben accolta dai creativi della serie, e in particolare dall’autore e regista Billy Ray, il quale ha poi scritto una lettera aperta di scuse al cast. So che è una delusione per voi. Lo è pure per me, perché anche se ho già fatto dei film sul mio paese, questo è il primo che faccio per il mio paese, si legge su Deadline. Tutti noi speravamo di presentare questa storia al pubblico americano mesi prima delle elezioni. Ed era un’aspettativa ragionevole, considerato che il network ci aveva imposto di fare tutto il necessario per consegnarla entro il 15 maggio.

È solo dopo un duro braccio di ferro che la decisione è stata ribaltata, fissando la data di debutto al 27 settembre. The Comey Rule potrà così raccontare al pubblico le storie tratte dalle memorie di James Comey, arricchite da materiali aggiuntivi raccolti dalla produzione e riguardanti alcune delle figure più attivamente coinvolte negli scontri fra Trump e lo stesso Comey.

La prima parte della serie esaminerà la fase iniziale dell’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni statunitensi e il caso delle email di Hillary Clinton. La seconda si concentrerà invece sui contrasti fra Comey e Trump nel primo periodo della sua presidenza. The Comey Rule non sarà un biopic, si legge in un comunicato promozionale, ma la storia di due figure potenti poste in rotta di collisione dalle differenze fra le rispettive personalità, lealtà e principi etici.

C’è molta curiosità anche attorno al cast della serie. I principali interpreti coinvolti nel progetto sono Jeff Daniels (James Comey), Brendan Gleeson (Donald Trump), Michael Kelly (Andrew McCabe), Jennifer Ehle (Patrice Comey ), Holly Hunter (Sally Yates), Peter Coyote (Robert Mueller), William Sadler (Michael Flynn), T.R. Knight (Reince Priebus), Kingsley Ben-Adir (Barack Obama), Joe Lo Truglio (Jeff Sessions).

Questo il primo trailer di The Comey Rule, in cui già si apprezza la straordinaria trasformazione di Brendan Gleeson in Donald Trump:

Brendan Gleeson as Donald Trump.@Jeff_Daniels as James Comey.



In a special two-night event, an all-star cast brings James Comey’s book to life in #TheComeyRule. pic.twitter.com/YEMt0L40P2 — Showtime (@Showtime) August 24, 2020