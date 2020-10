Non si sono certo placate in queste settimane le segnalazioni da parte di utenti che, in possesso soprattutto di smartphone Huawei e Honor meno recenti, hanno fatto i conti con problemi relativi al GPS. In particolare, tali soggetti non hanno potuto utilizzare le funzioni di geolocalizzazione del device, con tutto quello che ne consegue soprattutto in merito all’utilizzo contestuale tramite altre app. Ecco perché sui social si susseguono richieste di aiuto da parte di chi non riesce a venirne a capo.

Replica di Huawei sul bug relativo al GPS

In questo particolare contesto, ho avuto modo di individuare una risposta ufficiale da parte di Huawei Italia differente rispetto a quella che ho estrapolato dai canali social aziendali lo scorso mese di gennaio. In questo modo, tutti dovrebbero avere uno strumento informativo in più per affrontare il bug smanettando tra le impostazioni. Solo in caso di esito negativo, post procedura, non vi resterà altra scelta, puntando a quel punto sui tecnici Huawei. Ecco alcune informazioni che ho individuato sempre sui social in queste ore:

“Ti suggeriamo di verificare se tutte le autorizzazioni alla posizione per l’applicazione sono state fornite. Ti suggeriamo di utilizzare anche l’applicazione Supporto e cliccare su Diagnosi Intelligente. Verrà effettuata una diagnosi del telefono e se verranno riscontrate anomalie, saranno riportate insieme ad una soluzione“.

Dunque, se da un lato i problemi GPS su device Huawei e Honor sono abbastanza frequenti, allo stesso tempo l’anomalia potrebbe rivelarsi software e non hardware. Dettaglio non di poco conto, in quanto eviterebbe a tanti possessori di smartphone non di ultimo grido di rivolgersi all’assistenza. Privandosi in questo modo del device per almeno una settimana. Fateci sapere se in questo periodo avete riscontrato problemi del genere e, soprattutto, se le dritte fornite oggi 11 ottobre si siano rivelate sufficienti per archiviare una volta per tutte il bug.