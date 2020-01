Affrontare al meglio problemi con GPS su device Huawei: unica soluzione percorribile

I problemi che si possono affrontare con smartphone Huawei sono molteplici. Ad esempio, negli ultimi giorni non sono isolati i casi in cui i possessori di device concepiti dal produttore cinese si siano concentrati sul mancato funzionamento del GPS. In particolare, si parla molto delle difficoltà incontrate quando è stato richiesto a Google Maps il percorso da seguire con l’auto, mentre per quello pedonale non sono state individuate particolari anomalie.

Dopo alcuni problemi inerenti gli aggiornamenti da scaricare sugli smartphone Huawei meno recenti, in base a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, un altro punto da affrontare per il brand asiatico dunque. La questione non va sottovalutata, anche perché potrebbe denotare anomalie più generiche che, in qualche modo, rischiano di condizionare il corretto utilizzo anche di altre applicazioni come si può facilmente immaginare.

Cosa pensa Huawei Italia dei problemi GPS

A tal proposito, credo sia interessante analizzare più da vicino la presa di posizione da parte di Huawei Italia: “Poiché la situazione si verifica con diverse applicazioni che necessitano della tua posizione, ti invitiamo ad effettuare un check del gps aprendo l’app pre-installata Hicare.

Vai su diagnosi intelligente > manuale > gps. In base al risultato puoi valutare la possibilità di effettuare un backup e un reset ai dati di fabbrica dello smartphone e, se la situazione non si risolve, ti preghiamo di ricontattarci per maggiori informazioni sul processo di assistenza tecnica”.

Insomma, problema per gli smartphone Huawei che si potrebbe risolvere anche con una banale operazione, ma che al contempo deve essere affrontato con grande attenzione, valutando l’ipotesi di ricorrere all’assistenza. A voi è mai capitato qualcosa del genere nel corso degli ultimi mesi? Fateci sapere, lasciando un commento a fine articolo, per inquadrare al meglio la situazione,