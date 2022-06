La serie dei Huawei P20 è una delle più popolari ed antiche, sia in Cina che nei mercato globali. Lo smartphone è attualmente in esecuzione, almeno a livello locale, con HarmonyOS 2.0.0.230, aggiornata dalla versione 2.0.0.216 con gli aggiornamenti di sicurezza di marzo 2022.

Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, dopo l’ultimo upgrade, gli utenti hanno riferito che la temperatura del telefono continua ad aumentare. Ogni volta che si usa lo smartphone, si avverte che la temperatura del dispositivo non è più così normale. Gli utenti non sarebbero in grado di utilizzare il device a lungo a causa di questo problema.

Alcuni moderatori chiamati a rispondere circa la situazione hanno fatto sapere che i Huawei P20 oggetto delle segnalazioni probabilmente eseguiranno delle applicazioni in background per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, cosa che richiede un certo consumo energetico e forse alla base del surriscaldamento in questione. Un altro moderatore ha suggerito di riavviare il telefono, o di portarlo in assistenza presso un Huawei Center. In nessun caso sarebbe opportuno continuare ad utilizzare il terminale qualora prenda a surriscaldarsi troppo: ricordate sempre che un anomalo incremento della temperatura potrebbe anche comportare un’esplosione. La cosa ci riguarda relativamente dato che si sta parlando degli esemplari diffusi in Cina, e che in Italia i Huawei P20 fungono ancora con il sistema operativo Android e non con quello proprietario, ma ci è comunque sembrato giusto informarvi sui fatti. Speriamo che in Cina riescano a risolvere la questione, magari con il rilascio di un nuovo aggiornamento che sistemi il precedente bug, e che la cosa non interessi mai il nostro mercato, dove ancora il Huawei P20 detta legge per certi versi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com