Il Huawei P20 Pro è il primo smartphone ad essere dotato di una fotocamera tripla, mentre la serie dei Mate 10 è tra quelle più versatili. Come riportato da ‘Huawei Central‘, entrambi questi telefoni vantano specifiche che si adattano perfettamente agli utenti. Ecco perché, insieme ai loro sotto-modelli, continuano a migliorare le prestazioni ed a ricevere nuovi upgrade. In particolare, i Huawei P20 e Mate 20 stanno attualmente testando HarmonyOS 2.0 beta in Cina. L’ultimo upgrade offre una nuova interfaccia utente e molte nuove funzionalità che migliorano l’esperienza d’utilizzo rispetto alla EMUI. Tuttavia, il beta test di HarmonyOS 2.0 per queste due vecchie ammiraglie è rimasto nella fase ‘closed’, pertanto il produttore continua ad inviare nuove build di test per seminare il maggior numero di funzioni e correggere i bug di sistema.

Nell’ultimo atto, i Huawei P20 e Mate 10 con HarmonyOS hanno ricevuto un nuovo aggiornamento software che ha portato con sé la patch di sicurezza di agosto 2021 (questo è uno dei principali miglioramenti nella fase di beta testing). L’aggiornamento in questione è stato avviato per i Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 PD, P20, P20 Pro e Mate RS PD. Questi dispositivi possono essere aggiornati all’ultima versione closed beta di HarmonyOS 2.0 .188 (che aggiorna da .165). La distribuzione sta avviandosi in maniera graduale. Il mese scorso, il produttore cinese ha dato il via al lancio della closed beta di HarmonyOS 2.0 per i modelli di cui sopra, mentre la beta pubblica è prevista per metà settembre.

L’azienda cinese, tre settimane fa, ha iniziato ad inviare un upgrade software EMUI per gli utenti globali di Huawei P10 e Mate 10, che gli hanno consentito di ricevere nuove applicazioni e patch di sicurezza di maggio 2021. Tuttavia, l’OEM non ha proferito parola sulla disponibilità globale di HarmonyOS 2.0 per questi dispositivi (la società potrebbe anche lanciare EMUI 12 come prossimo step per il mercato globale).