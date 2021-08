Non si arresta nel modo più assoluto lo sviluppo di device come Huawei P20 e Mate 10, per quanto riguarda il discorso di HarmonyOS 2.0. Nonostante non si parli certo di modelli di ultimo grido, ci sono alcune novità da prendere in considerazione oggi 20 agosto, con le quali possiamo integrare il discorso fatto alcune settimane anche sul nostro magazine. Cerchiamo di capire insieme cosa stia avvenendo in Cina, in attesa che il pacchetto software in questione possa mettere piede una volta per tutte anche qui in Italia e nel resto d’Europa.

Migliora ancora HarmonyOS 2.0 su Huawei P20 e Mate 10 il 20 agosto

Secondo le notizie riportate da Huawei Central questo venerdì, infatti, siamo destinati a fare ulteriori passi in avanti con HarmonyOS 2.0 a bordo dei vari Huawei P20 e Mate 10. Secondo i dati raccolti fino a questo momento, l’aggiornamento in questione ha il merito di aggiungere nuove funzionalità al pannello di controllo di HarmonyOS, senza dimenticare che gli utenti cinesi potranno sfruttare anche apprezzabili miglioramenti che sono stati introdotti per la sicurezza del sistema.

Sostanzialmente, si tratta di HarmonyOS 2.0 disponibile con la versione 2.0.0.165. I prodotti interessati sono i vari Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Huawei P20, P20 Pro e Mate RS Porsche Design. Resta da capire quando andremo oltre la solita espansione del pacchetto software in Cina. Stando ai primi feedback raccolti in queste ore, tramite l’upgrade gli utenti potranno passare facilmente tra le notifiche e il pannello di controllo, grazie all’ausilio di uno swipe sinistro o destro nella parte superiore.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori novità sul fronte HarmonyOS 2.0, per coloro che hanno deciso di puntare ancora su Huawei P20 e Mate 10. Del resto, il produttore asiatico è da sempre attento agli aggiornamenti per questi prodotti, come avrete notato anche nella giornata di oggi.