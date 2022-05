La prima serie globale di smartphone con tripla fotocamera del colosso cinese, quella dei Huawei P20, ha iniziato a ricevere l’EMUI 12 beta il mese scorso: adesso il produttore ha ufficialmente aperto gli slot di beta testing per i dispositivi della gamma nel mercato estero. Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, ora l’attesa è finalmente finita: i beta tester registrati hanno iniziato a ricevere la prima beta di EMUI 12.

Secondo le informazioni in nostro possesso, l’aggiornamento beta per la serie dei Huawei P20 verrà rilasciato con la versione 12.0.0.22 (C432E4R1log). Il pacchetto ha dimensioni di 4,40GB, per cui si consiglia di scaricarlo sotto rete Wi-Fi per evitare un inutile spreco di dati (facendo anche attenzione che il device sia carico almeno al 50% delle sue possibilità, così che non si spenga durante il processo). L’upgrade si sta gradualmente espandendo tra i consumatori, e potrebbe richiedere del tempo per coprire tutte le unità disponibili. Il momento è davvero propizio per la vecchia linea dei Huawei P20, come una sorta di nuovo inizio, anche se chi non ha aderito al programma beta dovrà aspettare fino al rilascio della versione stabile per mettere le mani sull’ultima versione personalizzata del sistema operativo, che darà nuovo impulso ad un device ormai vecchio di diversi anni, ma che ancora riesce a fare il suo dovere in modo discreto.

Sarà possibile procedere all’installazione della prima beta di EMUI 12 a bordo dei vostri Huawei P20 seguendo il solito percorso ‘Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti‘. Se risulterà disponibile, l’upgrade sarà visualizzato sul telefono insieme alla voce ‘Scarica e installa’, che dovrete selezionare per iniziare a scaricare il pacchetto dati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

