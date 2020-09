Mentre la seconda parte della prima stagione si appresta a debuttare su Rai1, arriva la conferma che ci sarà presto anche Doc – Nelle Tue Mani 2, il seguito del fortunato medical drama italiano con Luca Argentero, ispirato alla vera storia del medico Pierdante Piccioni.

Ad annunciarlo è lo stesso protagonista della vicenda umana da cui trae spunto la serie, nonché autore del libro che ha ispirato la sceneggiatura: il dottor Piccioni, oltre ad aver messo nero su bianco la storia dell’incidente che gli ha cancellato 12 anni di memoria nel libro Meno dodici: Perdere la memoria e riconquistarla, è anche uno dei consulenti medici che supportano il team di sceneggiatura di Doc, nonché testimone diretto della storia a cui la serie si ispira. Una professione del tutto nuova per lui, che continuerà a svolgere anche per Doc – Nelle Tue Mani 2 il prossimo anno.

Piccioni, in questi mesi in prima fila nella lotta al Covid-19 nel lodigiano, conferma che la seconda parte di Doc – Nelle Tue Mani è in dirittura d’arrivo su Rai1: “Siamo riusciti a girarle a luglio; la messa in onda sarà a fine ottobre” ha anticipato al quotidiano Il Giorno, rivelando poi che la serie è già stata rinnovata da Rai1 per una seconda stagione. Non che la cosa stupisca, vista la media di sette milioni di telespettatori a sera conquistata la scorsa primavera, ma a quanto pare oltre ad essere stata rinnovata dalla Rai Doc – Nelle Tue Mani 2 è già in fase di sviluppo ed entrerà in produzione il prossimo anno.

Stiamo già lavorando a Doc 2 per il 2021: io faccio parte degli sceneggiatori, anche se, di certo, non insegno al gatto ad arrampicarsi. Trovo qualche storia interessante e supervisiono gli aspetti medici. Nel sequel ci saranno dei cambiamenti, ma resta la figura centrale del dottor Fanti che in modo resiliente sfrutta la sua amnesia e, dopo il lungo ricovero come paziente, risulta più empatico coi malati.

Piccioni è entusiasta del successo che la serie sta riscuotendo anche nella penisola iberica, dove ha appena debuttato con la messa in onda in Spagna e Portogallo, e definisce “tutto questo crescente successo” come un “riscatto assoluto” e perfino una sua personale “vendetta” nei confronti della vita che gli ha sottratto 12 anni di ricordi – mai del tutto recuperati – in un brutto incidente d’auto: “Niente male per chi, come me, dopo l’incidente, doveva fare l’invalido, era considerato finito“.

Oltre a contribuire alla sceneggiatura di Doc Nelle Tue Mani 2, il medico di Lodi ha anche scritto un nuovo libro, uscito durante il lockdown, dal titolo Colpevole d’Amnesia: stavolta più che un racconto della sua esperienza personale si tratta di un romanzo, la cui trama pure ha a che fare con la perdita dei ricordi, visto che il protagonista viene accusato di aver commesso un delitto durante un vuoto di memoria. Visto il successo immediato del libro, Piccioni ha già firmato con Mondadori per un sequel del romanzo.