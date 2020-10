Nero a Metà 2 è arrivata al capolinea. Dopo tanta attesa, questo periodo in compagnia di Claudio Amendola nei panni del suo Carlo Guerrieri sta per terminare. Rai1 ha voluto un po’ accelerare il passo mandando in onda sei episodi in una settimana in tre serate e questo significa che giovedì prossimo saremo alle prese con il gran finale che rivelerà cosa è successo davvero ad Olga e al figlio di Marta e come mai le loro morti siano così legate mettendo a rischio anche Carlo e i suoi.

Negli ultimi episodi dal titolo “Verità nascoste” e “La resa dei conti” toccherà a Carlo e Malik (rimasto ferito in una sorta di agguato) mettere insieme i pezzi e chiudere i conti con questi casi che hanno portato scompiglio anche nelle loro vite private ma prima del finale di stagione, l’appuntamento con Nero a Metà 2 è fissato per questa sera, 1 ottobre, con due nuovi episodi dal titolo “Promesse” e “L’amore e le sue conseguenze”.

Nell’ episodio dal titolo “Promesse” Carlo e Marta hanno raggiunto Nusco credendolo morte ma scoprono che non è così. Partono subito le indagini per capire perché Nusco stava scappando e chi ha tentato di ucciderlo. Arrivano così alle prove che il cellulare di Nusco è stato hackerato, così come quelli di Malik e Carlo e così capiscono di essere in pericolo, forse il misterioso caso si lega al momento in cui Marta, Nusco e Muzo lavoravano alle volanti? Malik è contemporaneamente impegnato dal caso della studentessa trovata morta nella casa che condivideva con Sahar e si affeziona a suo figlio Alex, il quale non prende bene l’arresto della madre e scappa dalla casa famiglia in cui viene condotto. Malik lo insegue e quando finalmente lo trova, il ragazzino gli spara a una spalla.

Ecco il promo degli episodi in onda questa sera di Nero a Metà 2:

Nell’ episodio “L’amore e le sue conseguenze” un giovane di origini rumene viene trovato morto in una discarica. In un primo momento si pensa che a compiere il delitto sia stato il padre della fidanzata del ragazzo. Andando avanti si scopre invece che il decesso è avvenuto nell’ ambito di un incontro di boxe clandestino, al quale il ragazzo aveva deciso di partecipare per poter mantenere il figlio in arrivo. Muzo e Marta ripercorrono a ritroso i casi di cui si sono occupati alla ricerca di chi si sta vendicando oggi su di loro. Il principale sospettato è Graziano Imardi, costruttore che gestiva un giro di prostituzione minorile in cui erano riusciti a infiltrarsi, è davvero lui il colpevole?