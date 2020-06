In Nero a Metà Malik pronto ad indagare su Carlo? Anticipazioni 3 e 10 giugno

Nero a Metà torna in onda questa sera con due nuovi episodi in cui le cose si complicheranno per Carlo, il personaggio a cui presta il volto Claudio Amendola. Anche in replica la fiction di Rai1 continua a mietere successi spingendo il pubblico a sognare gli episodi della seconda stagione che, a quanto pare, andranno in onda proprio il prossimo autunno. Ma come andrà a finire questa complicata storia?

La scorsa settimana abbiamo lasciato Malik in preda ai suoi incubi pronto a raccontare quello che è successo in passata alla bella Alba con la quale è poi scoppiata la passione proprio mentre la Repola ha scoperto che Guerrieri ha cercato informazioni sul cantiere. I nuovi episodi di Nero a Metà in onda oggi, 3 giugno, alzeranno il sipario sulla possibilità che sia proprio Malik quello che dovrà indagare su Carlo, il padre della sua Alba.

La fiction prenderà il via con il quinto episodio dal titolo “Sorelle” in cui la squadra si ritroverà ad indagare sulla morte di una giovane donna ritrovata sulla riva del Tevere. Quello che sembra un caso semplice da risolvere, presto si complica. Il cognato rilascia subito la sua testimonianza rivelando che la vittima ha avuto da poco un trapianto di midollo. Questo servirà per risolvere il caso?

Ecco il video promo degli episodi di oggi di Nero a Metà:

Malik è pronto ad usare i suoi metodi per arrivare alla verità concludendo che possa essere il suo ex l’assassino mentre la Repola è sempre più sospettosa nei confronti di Guerrieri e così chiede proprio al vice ispettore di capire quello che nasconde e cosa sta succedendo.

Nel secondo episodio dal titolo “Per Amore”, Alba ritrova il cadavere di un giovane uomo in una macchina incidentata, a quanto apre si tratta di un uomo pericoloso e presto Carlo e Malik si troveranno sul caso non senza problemi soprattutto quando Guerrieri strappa una pagina dell’agenda della vittima facendo così insospettire il suo vice con il quale arriva allo scontro. Intanto, Carlo e Muzo indagano sulla morte di Bosca mentre Cristina decide di lasciare il marito. Bianca, la fidanzata di Cantabella, si fa sempre più gelosa della Repola.

Nero a Metà torna in onda anche la prossima settimana, il 10 giugno, con gli episodi dal titolo “Una canzone per te” e “Una famiglia tranquilla” in cui una ragazza viene ritrovata morta su un autobus turistico e se in un primo momento si pensa ad un suicidio, in seguito gli inizi porteranno Carlo e Malik ad andare oltre. Alla morte di Viola si aggiunge quella di Cristiano, un ladro sgozzato dentro a una gioielleria. Sullo sfondo rimangono le indagini di Malik sul suo superiore, cosa scoprirà?