Il day one di FIFA 21 è ormai imminente. Parliamo di quello legato alla standard edition, che arriverà ufficialmente sugli scaffali nella giornata di domani, 9 ottobre. In realtà la stagione del gioco di Electronic Arts è bella che cominciata già da una settimana abbondante.

A partire dal 1 ottobre è infatti disponibile l’edizione in accesso anticipato su EA Play, mentre dal 6 ottobre sono state rilasciate Ultimate Edition e Champions Edition. E in questa breve parentesi temporale sono già centinaia di migliaia gli utenti che hanno animato la scena ludica del titolo. Con i primi dettagli sul gameplay che inevitabilmente, complice anche la gran mole di contenuti prodotta in streaming su Twitch, sono arrivati alla community.

In assenza di una qualsivoglia tipologia di demo rilasciata dal team di sviluppo, la conoscenza con le dinamiche ludiche la si fa direttamente con il titolo completo. E di cose in FIFA 21 ne sono cambiate, almeno parzialmente.

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

FIFA 21, i consigli per cominciare

La prima cosa che balza all’occhio, una volta avviato FIFA 21, è la velocità con cui si sviluppa l’azione sullo schermo. Un ritmo più cadenzato e ragionato, che spinge alla costruzione della manovra sfruttando passaggi orizzontali e verticali.

Le sgroppate solitarie sfruttando le abilità velocistiche dei corridori sono molto meno importanti rispetto al passato. Se i difensori prendono posizione anche il più veloce degli Adama Traorè può essere neutralizzato. In questo senso, molto utile – per non dire indispensabile – la marcatura sfruttando i due grilletti dorsali (su PS4, versione provata, sono R2 ed L2, ndr). Affondare il tackle è sconsigliato, a meno di non essere sicuri di riuscire a intervenire sul pallone prima che l’avversario lo sposti.

Sempre meglio controllare un centrocampista, lasciando quindi alla CPU l’onere di coprire gli spazi difensivi. I buchi che si verrebbero a creare, in caso contrario, garantirebbero azioni offensive troppo golose alla squadra opposta.

Capovolgendo il fronte, non mancano consigli per chi, in FIFA 21, sarà impegnato nell’assalto al fortino nemico. Le poche ore di gioco accumulate su FIFA Ultimate Team sono state comunque sufficienti a evidenziare quali sono i punti su cui battere maggiormente in fase conclusiva. I tiri in diagonale duri e puri sono risultati parecchio letali per gli estremi difensori, alla stregua di quelli frontali sul primo palo. Starà ai giocatori valutare, di volta in volta, la scelta da operare, in base al proprio posizionamento di fronte alla porta.

Questi sono soltanto alcuni degli accorgimenti da usare per ottenere il miglior risultato possibile nel gioco di Electronic Arts. Il resto lo farà poi l’abilità pad alla mano.

In chiusura, ecco cosa c’è da sapere sulle Squad Battles di FIFA Ultimate Team.