Siamo a ridosso dell’uscita ufficiale di FIFA 21, il nuovo capitolo del videogioco di calcio di Electronic Arts. Un appuntamento imprescindibile per tutti quegli utenti abituati a fiondarsi sui campi da gioco digitali. Il ritardo nella tabella di marcia, che ha visto il titolo arrivare sugli scaffali con un minimo ritardo rispetto al solito, non ha fatto altro che stuzzicare ulteriormente l’appetito della community.

E sarà una stagione molto particolare quella appena cominciata per FIFA 21, che comincerà su PS4 e Xbox One e si concluderà su PS5 e Xbox Series X. Le nuove console di Sony e Microsoft sono pronte a fare il loro esordio nel mese di novembre, con numerosi utenti che si trasferiranno proprio lì. E avranno un assaggio bello corposo di next gen, nell’attesa chiaramente che il prossimo capitolo, nativo per la nuova generazione di console, arrivi il prossimo anno.

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

FIFA 21, stagione al via: fischio d’inizio per le Squad Battles

Con FIFA 21 in rampa di lancio, già disponibile nelle edizioni speciali, rispettivamente la Ultimate e la Champions, è giusto fare il punto della situazione sull’aspetto contenutistico. I cancelli degli stadi digitali di Electronic Arts si apriranno per tutti il 9 ottobre, giornata in cui arriverà sugli scaffali l’edizione standard del gioco. Sarà in quel frangente che le fila della community si affollerà a dismisura, soprattutto nella modalità di gioco FIFA Ultimate Team.

È proprio a quest’ultimo aspetto che vogliamo dedicare un piccolo approfondimento, andando ad analizzare quelle che sono le feature che coinvolgeranno gli appassionati. Tra offline e online, tante le opportunità che solleticheranno gli appetiti videoludici. Le Squad Battles, in particolare, tornano a solleticare tutti coloro che non vorranno ancora lanciarsi negli scontri in rete contro altri giocatori umani.

Ricordiamo infatti di come, in questo specifico frangente, i match (per un massimo di 40 settimanali, oltre a quello contro Squadra Speciale e TOTW) saranno disputati contro squadre controllate dalla CPU. Ogni vittoria, a seconda del livello di difficoltà scelto, garantirà un numero di punti che andranno ad accumularsi nella classifica settimanale. Al termine della stessa, gli utenti otterranno un piazzamento che riconoscerà loro premi diversi a seconda della categoria di riferimento.

Un’opportunità da non perdere, quella delle Squad Battles di FIFA 21 Ultimate Team. In questo modo si otterranno fondi o pacchetti utili a migliorare la propria squadra e competere a livelli sempre maggiori.