Si riscontrano oggi 5 ottobre nuovi problemi Unicredit, dopo un mese di settembre particolarmente delicato per la nota banca sotto questo punto di vista. Come avrete notato coi nostri report delle scorse settimane, infatti, non sono state isolate le anomalie per i clienti che hanno cercato di accedere al proprio conto online. Andazzo che almeno sulla carta sembra confermato questo mese, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo ritengo non ci siano i presupposti per parlarvi di un vero e proprio down.

Prime ipotesi sui problemi Unicredit del 5 ottobre in Italia

Cosa sta avvenendo questo lunedì? Ho cercato di fare un giro di perlustrazione sui social, in modo da isolare la natura dei nuovi problemi Unicredit. Considerando anche quanto raccolto su Down Detector. Ebbene, l’ipotesi più attendibile al momento del lancio del nostro articolo è che si tratti di un malfunzionamento legato all’accesso tramite app al proprio conto. Tuttavia, per darvi delle certezze in merito aspetterei qualche altro minuto.

Ecco perché, come sempre avviene in questi casi, ritengo utile ed importante fare appello ai lettori di OptiMagazine, in modo che ci illustrino come si stiano eventualmente manifestando i problemi Unicredit segnalati attorno alle 10 di questa mattina. Anche voi state toccando con mano anomalie? Il tutto avviene in fase di login attraverso l’applicazione ufficiale della banca? Fatecelo sapere con un commento a seguire, dandoci in questo modo un contributo decisivo per comprendere nel dettaglio cosa stia avvenendo.

Aggiornamento ore 11:02. I problemi Unicredit pare stiano lentamente rientrando, ma nelle prossime ore dovremo necessariamente seguire con grande attenzione la questione app.