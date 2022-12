L’app Unicredit non funziona oggi 12 dicembre: l’applicazione mobile che consente di gestire i servizi e-banking del noto istituto bancario, purtroppo, non pare stia fungendo a dovere. Non ci sono disguidi per quanto riguarda il login, che, in molti casi, avviene normalmente: i problemi subentrano dopo, in quanto, una volta effettuato l’accesso, ci si rende subito conto che l’app Unicredit non funziona nella giornata di oggi 12 dicembre.

In pratica, non è consentito fare alcun movimento, se non quello di prendere immediata visione del saldo disponibile: se si prova a visualizzare l’elenco degli ultimi movimenti, l’applicazione gira a vuoto, senza restituire il risultato desiderato. In egual misura, non sarà possibile effettuare bonifici, pagamenti o trasferimenti di denaro: tutto resta bloccato, come cristallizzato, senza possibilità di andare avanti in alcun modo. L’app Unicredit non funziona oggi 12 dicembre: questo è ormai assodato.

Immaginiamo che il reparto tecnico sia già stato messo al corrente del disguido e che si stia già prodigando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile (è impossibile pensare il contrario, parliamo di un istituto bancario troppo importante perché le cose restino così ancora a lungo). Vi siete resi conto anche voi da qualche minuto che l’app Unicredit non funziona oggi 12 dicembre? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto. Nel frattempo aggiorneremo l’articolo con gli ultimi sviluppi.

AGGIORNAMENTO 12.06: la situazione relativa ai problemi che vi abbiamo segnalato sopra non sembra essere rientrata. L’app Unicredit non funziona in questo primo pomeriggio del 12 dicembre: il disturbo del caricamento continuo non accenna a scomparire. Resta da capire quanto tempo ci vorrà affinché tutto torni alla normalità, restando naturalmente a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto.

