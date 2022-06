A quanto pare, non funziona il sito Unicredit oggi 16 giugno, alla luce di problemi che sono stati segnalati da tantissimi utenti poco prima delle 10 di giovedì mattina. Una situazione complessa, dunque, che va analizzata con grande attenzione dopo alcuni test che ho avuto modo di condurre in prima persona alla luce dei feedback dei clienti. Ci sono sicuramente alcune differenze da prendere in considerazione rispetto al disservizio di un paio di settimane fa, quando a far registrare anomalie sparse era stata l’app ufficiale della banca. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico in quel frangente.

Non funziona il sito Unicredit: cosa sappiamo sui problemi segnalati questo giovedì in Italia

Sostanzialmente, non funziona il sito Unicredit, ma i problemi venuti a galla stamane sono decisamente più specifici. Se da un lato dovrebbe essere possibile raggiungere la pagina iniziale della banca, pare che il sistema non risponda quando si prova ad effettuare il login alla propria area utente. Dunque, in questi minuti ci sarebbe una certa difficoltà con l’accesso al conto corrente online. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff, utili per comprendere quanto sta accadendo da alcuni minuti a questa parte, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata minuto dopo minuto.

A breve saranno disponibili ulteriori dettagli sui problemi trapelati poco fa. Se da un lato non funziona il sito Unicredit quando si tenta il login, vista la mole importante di segnalazioni che sto registrando su Down Detector, non escludo che il disservizio possa essere molto più ampio rispetto alla prima anomalia che ho avuto modo di riscontrare in questi minuti. A tal proposito, invito i nostri lettori a commentare il nostro articolo di oggi per inquadrare al meglio la situazione.

Anche voi segnalate problemi con il sito Unicredit. Fateci sapere come stanno andando le cose con le anomalie odierne.