Questa mattina non funziona l’app Unicredit, stando alle informazioni e alle segnalazioni che hanno preso piede poco dopo le 9 di oggi 20 giugno. A dirla tutto, qualcuno sta registrando problemi anche con il sito della banca, ma se in quest’ultimo caso le difficoltà si riscontrano soprattutto in fase di accesso, in linea con quanto abbiamo avuto modo di riportarvi la scorsa settimana con un altro articolo, sul fronte applicazione abbiamo feedback più precisi da dover analizzare. Vediamo come stanno le cose, grazie a quanto raccolto al momento della pubblicazione del nostro pezzo.

Di nuovo non funziona l’app Unicredit: registrati problemi anche con il sito oggi 20 giugno in Italia

Ricapitolando, allo stato attuale non funziona l’app Unicredit, al di là del fatto che stiano venendo a galla anche problemi anche con il sito il 20 giugno. La situazione può essere monitorata in tempo reale su Down Detector, con improvvisa impennata lunedì mattina che certo non può lasciare indifferenti i tecnici. In questi minuti non abbiamo ancora un riscontro ufficiale per comprendere la natura del disservizio, ma è chiaro che ci si attenda un segnale per contestualizzare al meglio il tutto. Da un lato si fa fatica ad effettuare il login da PC, mentre dall’altro con l’applicazione non si riescono ad effettuare bonifici.

Dunque, situazione che va monitorata con grande attenzione, a testimonianza del fatto che stiamo vivendo un momento non semplicissimo con questo brand in termini di “affidabilità tecnica“, tanto per rifarci al gergo dei motori. Può capitare a tutti, ma è chiaro che ora ci si attenda una presa di posizione ufficiale per inquadrare al meglio non solo i problemi trapelati con il sito ufficiale.

