Il POS Unicredit non funziona nemmeno oggi 7 ottobre: la situazione aveva già dato i primi problemi alla fine del mese scorso (ve ne avevamo parlato in questo articolo), ma adesso il disguido è tornato alla ribalta dopo un periodo di calma apparente. La transazione viene negata per mancanza di collegamento, al netto del fatto che la linea sembri funzionare e dei ripetuti riavvii dell’apparecchio, che non sembrano servire a niente. L’unica cosa saggia da fare sarebbe contattare l’assistenza clienti per capire come il reparto tecnico intenda intervenire per risolvere la questione.

Il POS Unicredit non funziona oggi 7 ottobre: sarà capitato anche a voi di imbattervi nell’empasse questa mattina e non di sapere bene cosa fare per ovviare. Del resto, non sono problemi che dipendono da voi o dalla vostra infrastruttura, ma di ordine generale, che purtroppo necessitano l’intervento tecnico di chi di dovere per essere risolti. In questi casi il malfunzionamento potrebbe essere relativo al mancato servizio da parte della banca, dei circuiti o di eventuali intermediari della filiera che si occupano della gestione della procedura del pagamento.

Per tale motivo altro non si può fare che rivolgersi all’assistenza del fornitore che si occuperà del ripristino del servizio. Il POS Unicredit non funziona in questa prima parte della mattina del 7 ottobre: non è una novità, era già successo qualcosa di pressoché simile lo scorso 24 settembre, per poi rientrare dopo qualche ora. Probabilmente lo stesso accadrà in giornata, bisogna solo pazientare il tempo necessario al reparto tecnico di isolare il guasto e ripristinare il tutto. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com