Occorre tornare per il terzo giorno consecutivo sulla questione dei problemi Unicredit, considerando il fatto che oggi 16 settembre ci sono segnalazioni residue da parte di clienti che faticano ancora una volta ad accedere al proprio conto. Premetto subito che siamo molto lontani rispetto alla situazione particolarmente critica che si è venuta a creare nella giornata di ieri, ma è altrettanto giusto e corretto prendere in esame alcune informazioni venute a galla proprio in queste ore.

I feedback del 16 settembre sui problemi Unicredit

Come stanno le cose questo mercoledì? Basta collegarsi alla pagina specifica di Down Detector dove possiamo monitorare in tempo reale l’andamento delle segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi Unicredit. Qualcosina c’è anche stamane, ma come vi accennavo in precedenza non ci sono i presupposti per avanzare paragoni con quanto avvenuto ad inizio settimana. Tuttavia, qualche indicazione extra ve la posso fornire.

In primis, la banca su Twitter ha confermato a più riprese a coloro che hanno riscontrato malfunzionamenti il fatto di essere costantemente impegnati, affinché l’anomalia possa essere archiviata nel più breve tempo possibile. Al contempo, esiste una pagina dove chi ha avuto danni coi problemi Unicredit in questi giorni può recarsi per avanzare un vero e proprio reclamo: “Siamo spiacenti per il tuo disappunto. Puoi inoltrare un reclamo ai contatti e secondo le modalità indicate qui“.

Insomma, qualora i problemi Unicredit di metà settembre abbiano dato vita a disagi concreti, potete far valere le vostre ragioni tramite la pagina appena riportata. A voi come vanno le cose stamane? Avete riscontrato malfunzionamenti di qualche tipo sul sito o attraverso l’app? Raccontateci pure la vostra recente esperienza a proposito dei numerosi bug trapelati in questo periodo con il noto marchio, in modo da farci un’idea più chiara su quanto avvenuto.