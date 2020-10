Le offerte della settimana prima dell’Amazon Prime Day sono sotto i riflettori. Partite da poche ore, sulle promozioni c’è particolare attenzione, anche per cercare di intuire quali potrebbero essere gli sconti riservati proprio ai clienti Prime i giorni 13 e 14 ottobre. Esattamente come in questo lunedì 5 ottobre, il risparmio potrebbe colpire i bestseller del momento, dunque le soluzioni tecnologiche più ambite del periodo sul noto store. Tra queste senz’altro c’è la Xiaomi Mi Band 5 come braccialetto smart e l’iPhone SE, il melafonino più economico sulla piazza dalla primavera scorsa.

Alla Xiaomi Mi Band 5 c’è da riservare un’attenzione particolare. Da settimane, il fitness tracker è il più venduto in assoluto della categoria elettronica su Amazon. il suo prezzo già molto conveniente di 39,99 euro, si è progressivamente abbassato nel corso di questo inizio autunno. La promozione più significativa che lo investe, prevede il suo acquisto a poco meno di 29 euro, per l’esattezza 28,69. A dire la verità, + stato possibile trovare il dispositivo anche a circa un euro in meno nei giorni scorsi ma lo sconto attuale resta tra i più significativi degli ultimi tempi. Va pure precisato che l’acquisto non prevede costi di spedizione, anche se la consegna non sarà molto celere e dunque in partenza il prossimo 24 ottobre. Da precisare pure che lo stesso braccialetto smart è proposto in bundle con la bilancia digitale a meno di 63 euro.

Tra le offerte della settimana antecedente all’Amazon Prime Day c’è pure quella dedicata al recente iPhone SE, mai stato ad un prezzo così basso come in questo momento ed in particolare per la sua variante da 128 GB. Come accaduto pure la settimana scorsa, il melafonino resta in vendita a soli 469 euro, ossia ad un valore commerciale di 10 euro inferiore rispetto all’esemplare da 64 GB. Senz’altro un’ottima occasione da prendere al volo, pure perché senza costi di spedizione e con consegna immediata.