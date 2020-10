Chiunque stia puntando da tempo all’acquisto dell’iPhone SE balzerà di certo dalla sedia per l’ultimissima offerta Amazon sul melafonino low-cost. Sarà il clima pre-Amazon Prime Day ma in effetti la promozione in essere è davvero molto interessante con il modello da 128 GB dello smartphone che costa addirittura di meno di quello da 64 GB entry level.

Dal suo lancio la scorsa primavera, l’iPhone SE ha raccolto numerosi consensi di pubblico e conquistato buoni risultati di vendita. Il desiderio di molti di avere un melafonino a buon mercato ma comunque nuovo ha sedotto più di qualche utente, anche proveniente dal mondo Android. Trovare l’esemplare poi in promozione speciale su Amazon, risulta essere una di quelle occasioni da cogliere letteralmente al volo.

L’iPhone SE da 128 GB costa oggi 2 ottobre e probabilmente fino ad esaurimento scorte solo 469 euro. Il “solo” è d’obbligo visto che il device, di listino, costerebbe ben 550 euro. Il prezzo attuale, poi, è ancora più speciale perché è addirittura inferiore a quello del modello minore da 64 GB presente sempre su Amazon e attualmente disponibile alla vendita. Il melafonino inferiore per storage costa in effetti 479 euro e dunque 10 euro in più. In entrambi i casi le colorazioni disponibili per il melafonino sono tre ossia bianca, nera e rossa.

Non è noto fin quando la promozione dedicata all’iPhone SE da 128 GB sarà attiva. Gli interessati farebbero bene ad approfittarne, considerando pure che le spese di spedizione sono del tutto gratuite. altro elemento da non trascurare è quello relativo ai tempi di consegna del modello economico Apple. Accanto allo sconto speciale, si potrà beneficiare anche di una consegna abbastanza veloce, a partire da mercoledì 7 ottobre. Tutte le soluzioni fin qui menzionate sono acquistabili oltre che con pagamento unico anche a rate, grazie alla partnership dello shop con CreditLine di Cofidis.