Sono tanti gli utenti che ancora oggi si ritrovano con un Huawei P20, Pro e P20 Lite in Italia. La serie è sicuramente riuscita in termini di vendite, al punto che negli ultimi tempi vi abbiamo parlato di un ulteriore aggiornamento software per i due top di gamma di questa famiglia. Dettaglio emblematico, se pensiamo che il produttore cinese, superati i due anni dalla commercializzazione dei suoi device, è solito avviare un rapido processo che porta all’obsolescenza degli smartphone in termini di sviluppo software.

I costi ufficiali per alcune riparazioni su Huawei P20 e P20 Lite

Tuttavia, la stessa età dei device in questione potrebbe rendere più frequenti alcune riparazioni. Ecco perché oggi 4 ottobre ritengo utile portare alla vostra attenzione alcuni prezzi che sono stati aggiornati dall’assistenza italiana. Mi riferisco a coloro che, nei prossimi mesi, rischiano di fronteggiare determinati problemi con Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. Vediamo dunque come si stanno mettendo le cose qui da noi, tramite i dettagli forniti con una pagina web ufficiale.

In particolare, coloro che dispongono di un Huawei P20 Pro in questo momento dovrebbero sborsare 229 euro per cambiare schermo, mentre la back cover richiede un intervento da 89 euro. Lo sconto, accorpando i due elementi, prevede invece un costo di 269 euro. Si scende un modo evidente con Huawei P20, visto che lo schermo costa 129 euro, ma la back cover 79 euro, mentre la doppia spesa vi verrebbe 119 euro.

Infine, nel caso in cui abbiate bisogno di un intervento sul vostro Huawei P20 Lite, dovrete sborsare 79 euro per lo schermo, mentre si scende a 69 euro con la back cover. Infine, il duplice intervento costa 119 euro. Dunque, annotate i prezzi aggiornati qualora abbiate la necessità di ricorrere all’assistenza secondo quanto emerso stamane.