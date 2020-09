Episodio strano quello che viene segnalato in queste ore per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P20 o un P20 Pro. A fine agosto, come alcuni nostri lettori ricorderanno, abbiamo trattato sulle nostre pagine il rilascio di un nuovo aggiornamento per i due smartphone, ma evidentemente l’upgrade non è arrivato a tutti in giro per l’Europa. E così questo giovedì bisogna esaminare con grande attenzione una piccola svolta per chi non ricevere patch da diverse settimane.

Cosa cambia per Huawei P20 e P20 Pro a fine giugno

Alcune indicazioni in merito ci arrivano direttamente dal sito Huawei Update, secondo cui potrebbe verificarsi un evento insolito per chi ad agosto non ha avuto modo di imbattersi in nuovi upgrade per Huawei P20 e P20 Pro. Sostanzialmente, la fonte ci parla in queste ore del rilascio dell’ultimo aggiornamento software della serie P20 che viene fornito con il numero di build 10.0.0.180. Si tratta di un upgrade che viene considerato a parte rispetto agli aggiornamenti di agosto e di settembre.

Difficile dire se si tratti o meno di un firmware “di emergenza”, magari concepito per risolvere qualche problema ritenuto urgente con Huawei P20 e P20 Pro. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, però, posso sottolineare che la dimensione del pacchetto sia pari a 407 MB. Insomma, difficilmente il produttore in questo caso si è limitato a migliorare gli standard di sicurezza del device e le prestazioni generali dei due smartphone, ma per nutrire certezze in merito dovremo assolutamente attendere le prime segnalazioni da parte degli utenti italiani.

Dunque, ci aspettano giornate frenetiche con la serie Huawei P20, in attesa di capire quale sia l’impatto reale dell’aggiornamento sui modelli coinvolti ed auspicando un intervento che migliori effettivamente l’esperienza di utilizzo dei dispositivi. La notifica è arrivata anche a voi?