Ci sono nuovi sconti particolarmente interessanti che possiamo prendere in esame a partire da oggi 3 ottobre qui in Italia, in riferimento a coloro che stanno pensando di acquistare device come il Samsung Galaxy S20 ed il Galaxy Note 20. Si tratta di una promozione abbastanza articolata, che va analizzata più da vicino per chi ha nel mirino i top di gamma commercializzati dal colosso coreano in un 2020 delicato anche per questo brand come potete facilmente immaginare.

Dunque, dopo aver esaminato alcune proposte di Amazon ad inizio settimana, stavolta bisogna concentrarsi sul Samsung Galaxy S20 attraverso una trovata di marketing dello stesso produttore, almeno per quanto riguarda la divisione italiana. Si tratta di un vero e proprio buono, che potrete riscattare all’interno di Samsung Members, per poi utilizzarlo entro e non oltre il 30 ottobre attraverso store che hanno aderito alla campagna. Mi riferisco a Mediaworld (in questo caso il discorso vale anche per il market online), senza dimenticare altri store popolari del calibro di Unieuro, Euronics, Trony, Expert e Comet.

Il buono che oscilla da 100 a 200 euro per Samsung Galaxy S20 e Note 20

Nello specifico, come si può notare attraverso la pagina dove trovate il regolamento ufficiale della promozione, si arriva a 400 euro di sconto per chi desidera portarsi a casa un Samsung Galaxy Book Flex, Book Ion e Book S (Intel). Il buono di cui vi sto parlando questo sabato scende a 200 euro con prodotti altrettanto popolari come i Galaxy Tab S7 (5G, LTE o Wi-Fi), Note 20 Ultra 5G, Note 20 5G e Note 20, Galaxy S20 Ultra 5G.

Infine, potrete usufruire di un bonus pari a 100 euro nel caso in cui doveste essere propensi ad acquistare prodotti come Galaxy Tab S6 Lite (LTE o Wi-Fi), Galaxy S20+, S20+ 5G, S20 5G, S20, S20 FE e S20 FE 5G. Dunque, non solo il Samsung Galaxy S20 in offerta.