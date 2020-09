Sono notizie decisamente incoraggianti quelle che arrivano oggi 28 settembre per gli utenti da tempo interessati a smartphone top di gamma come Huawei P40 e Samsung Galaxy S20. I due dispositivi Android, pur avendo alle proprie spalle una storia completamente diversa, rappresentano ancora oggi soluzioni estremamente efficaci per tutti coloro che hanno importanti pretese in termini hardware, al punto da essere tra i device più riusciti di questo 2020. Ecco perché è importante esaminare le principali offerte Amazon del giorno.

Il prezzo fissato da Amazon per Huawei P40 e Samsung Galaxy S20 a fine settembre

Quali sono le migliori occasioni di questo lunedì? Partiamo proprio da Huawei P40. Nonostante la questione sempre calda a proposito della mancata presenza dei servizi Google, lo smartphone Android in questi mesi è stato capace di ritagliarsi il proprio spazio sul mercato. Promozioni come quella odierna, che fissano il suo prezzo a 459 euro, aiutano effettivamente il produttore cinese ad invertire il trend e la percezione del pubblico. Fermo restando che ci siano poche unità disponibili a queste condizioni.

Budget superiore, invece, quello che occorre per chi ha nel mirino il Samsung Galaxy S20. Qui, infatti, bisogna mettere da parte 639 euro per assicurarsi il prodotto, dopo l’occasione illustrata di recente sul nostro magazine. Cifra importante, ma ad oggi difficilmente troverete sul mercato qualcosa di meglio. Così come è probabile che a stretto giro il costo per questo prodotto non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello menzionato oggi.

In sostanza, ci sono diverse ragioni per puntare su Huawei P40 e Samsung Galaxy S20 in questo periodo. Qualora abbiate intenzione di cambiare smartphone e di andare sul sicuro, fareste bene a valutare con grande attenzione le nuove offerte Amazon che sono state rilanciate oggi 25 settembre per il pubblico italiano. Che ne pensate dei prezzi illustrati stamane per tutti voi?