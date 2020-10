Nei due mesi trascorsi dalla morte di Naya Rivera, l’ex marito Ryan Dorsey e la famiglia dell’attrice hanno affrontato il lutto al riparo dall’attenzione mediatica, anche e soprattutto per prendersi cura del piccolo Josey. Nonostante ciò, i tabloid non hanno tardato ad alimentare speculazioni sul nuovo assetto della famiglia allargata del bambino. Pochi giorni fa alcune riviste scandalistiche hanno infatti immortalato Ryan Dorsey in compagnia di Nickayla Rivera, sorella minore di Naya, lanciando l’ipotesi che potessero aver stretto una relazione e deciso di convivere.

Le smentite – categoriche – su questo presunto legame sono arrivate da entrambi, che sui rispettivi profili Instagram hanno precisato di aver deciso di vivere insieme per il bene di Josey. Nel periodo più buio della mia vita, l’unica cosa che conta sono i miei amici e la mia famiglia, ha scritto Nickayla Rivera. Essere presente per mio nipote anche se non posso farlo per me stessa. Non mi preoccupa l’idea che gli altri possono farsi della situazione, perché nessuno può vederci attraversare ogni singolo, agonizzante momento. La cosa più importante che ho imparato è mostrare compassione, non giudicare gli altri e non dare mai per scontato neppure un momento della vita. Spero che tutti voi possiate fare lo stesso, ha concluso.

Sullo stesso tono la risposta di Ryan Dorsey, che in un lungo video su Instagram ha offerto ai fan alcuni aggiornamenti sulla situazione del figlio e della famiglia dell’ex moglie. L’attore, visto di recente in Ray Donovan e Stumptown, ha spiegato che l’idea di vivere con il figlio e l’ex cognata è stata dello stesso Josey, e accontentarlo è stato inevitabile: [Nickayla] è quanto di più vicino ci sia per lui a una madre, ha scritto.

Quando sei un genitore single hai bisogno di tutto l’aiuto possibile. Affronti una situazione del genere ogni ora di ogni giorno, da più di 80 giorni ormai, ha proseguito. Ciò di cui Josey ha più bisogno in questo momento è la sua famiglia. È una situazione temporanea. Perché non accontentarlo? Forse perché degli estranei trovano qualcosa da dire a riguardo? […] In genere non leggo i commenti ai miei post. So che possono esserci 50 cose positive e cinque negative, ma siamo umani e sono quelle negative a rimanerci impresse.

Mi è stato fatto notare che tanti hanno molto da dire, molte opinioni, sulla tragica situazione della nostra famiglia. Il 99% di loro sono estranei che non conoscono questa famiglia. […] Alcuni giudicano, fanno ipotesi, mandano messaggi terribili augurando la morte a estranei di cui non sanno davvero nulla, ha aggiunto ancora, rivelando di aver perso quasi dieci chili, di non riuscire più a dormire dal giorno della morte di Naya Rivera e di aver quindi chiesto aiuto alla famiglia dell’ex moglie. Lo stesso Josey attraversa comprensibilmente un momento molto complicato: sente la mancanza della madre, chiede di lei, io gli ho detto che adesso [Naya] è un angelo e lui vuole sapere se può raggiungerla.

Secondo quanto riportato da People, l’intera famiglia Rivera ha sostanzialmente messo in pausa la propria vita per prendersi cura di Josey. Sono tutti ancora profondamente addolorati, ma condividono lo stesso obiettivo. Vogliono soltanto dare al bambino la migliore vita possibile. Nickayla al momento è concentrata interamente su Josey, lo vede ogni giorno per giocarci e prendersi cura di lui. […] Non c’è nulla di romantico fra Ryan e Nickayla. Vivono insieme solo perché è la cosa migliore per Josey, in questo momento. A un certo punto Nickayla andrà avanti con la sua vita, ma per adesso vuole stare con Josey ogni giorno.