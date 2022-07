Cory Monteith nel cuore di Lea Michele. Anche oggi, nel nono anniversario della morte del giovane attore, l’attrice protagonista di Glee ha voluto ricordare il suo grande amore con una foto che ha fatto già il giro del web. Nello scatto Cory Monteith e Lea Michele si guardano intensamente e con amore negli occhi mentre lei regge dei fiori mentre subito sotto appare un cuore. I fan sono stati accontentati perché anche oggi, mentre tutti ricordano l’attore con foto e video tratte spesso dalla famosa serie di Ryan Murphy, anche Lea Michele lo ha fatto.

Da quel terribile 13 luglio sono passati nove anni. Molto spesso abbiamo pensato come fosse stato se Cory non fosse morto ma la vita è andata avanti, la sua amata Lea è una donna sposata e una mamma e proprio in queste ore (un segno del destino?) ha realizzato un sogno che la accomuna proprio alla Rachel di Glee.

L’attrice e cantante statunitense torna con un ruolo da protagonista a Broadway prendendo il posto della collega Beanie Feldstein, che ha abbandonato Funny Girl per divergenze con i produttori dello spettacolo. Il suo ingaggio rappresenta una possibilità di riscatto dopo le accuse di razzismo che l’hanno travolta un paio di anni fa ma proprio in queste ore si è alzato nuovamente il sipario sul dietro le quinte di Glee e il suo presunto comportamento poco consono.

Proprio ieri a chi accusava la produzione di Funny Girl di aver sbagliato a ingaggiare Lea Michele, si è unita Samantha Marie Ware, che in passato aveva rilasciato pesantissime dichiarazioni sull’ex collega, e che continua a puntarle contro il dito al grido di: “Sì, Broadway sostiene le persone bianche e Hollywood fa lo stesso. Sì, il silenzio è complicità, io sono rumorosa. E lo rifarei. Il mio nome non è Amber Riley o Alex Newell. La loro esperienza non era la mia e la mia non era la loro”.

Lea Michele avrà la sua occasione di riscatto? I fan lo sperano ma oggi si stringono intorno a lei per ricordare l’amato Cory Monteith.