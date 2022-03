The Big Leap – Un’Altra Opportunità è arrivata in Italia nella sezione Star di Disney+ lo scorso dicembre, ma a quanto pare quello resterà l’unico lotto di episodi della serie. Fox ha deciso infatti di cancellarla dopo una sola stagione, a causa dei bassi ascolti.

The Big Leap – Un’Altra Opportunità è la storia di un gruppo di persone che per le ragioni più disparate ha rinunciato a realizzare i propri sogni: un reality show in cerca di ballerini e attori, con lo scopo di portare in scena una rivisitazione del Lago dei Cigni, fornisce loro l’occasione di rimettersi in gioco e dimostrare di avere un talento, con tutto ciò che ne consegue in termini di stravolgimento delle loro vite.

La prima stagione di The Big Leap – Un’Altra Opportunità, composta da 11 episodi, si è conclusa con un grosso cliffhanger, che evidentemente resterà irrisolto: la dramedy musicale con Scott Foley e Simone Recasner, che sembrava volersi inserire in un registro simile a quello di Glee, non ha avuto decisamente la stessa fortuna negli ascolti. Secondo Deadline, ha ottenuto il triste primato di serie con il rating più basso tra i titoli Fox in questa stagione. Di conseguenza, non è stata rinnovata per un secondo capitolo, nonostante la nicchia di pubblico che l’ha seguita l’abbia recensita in modo entusiastico.

Il protagonista di The Big Leap – Un’Altra Opportunità Scott Foley, qui al suo ritorno in tv dopo un altro flop, quello di Whiskey Cavalier su ABC, ha commentato in un video la decisione di cancellare la serie: “Grazie a tutti coloro che hanno guardato e creduto in The Big Leap. Adoro questo cast e mi mancherà vedere i suoi volti regolarmente“. L’attore, già volto di Scandal e Grey’s Anatomy, ha aggiunto anche che tornerebbe a lavorare subito con la showrunner Liz Heldens e il produttore esecutivo Jason Winer: “Basta una chiamata e volo da voi“.

Paradossalmente, la prima stagione di The Big Leap – Un’Altra Opportunità si concludeva proprio col personaggio di Foley, produttore del reality show al centro della trama, impegnato in una riflessione meta-televisiva: Nick si chiedeva infatti quante speranze avesse il suo format di essere rinnovato dai suoi capi. La risposta nella realtà è stata negativa: la serie sulle seconde opportunità, non ha avuto la propria.

Continua a leggere su optimagazine.com