Ha appena avuto inizio il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.8 per OnePlus Nord, che include la patch di sicurezza di settembre insieme ad alcuni altri miglioramenti relativi principalmente al comparto fotografico, di cui discuteremo meglio nel dettaglio fornendovi tutte le indicazioni riportante nel changelog. Si parla, innanzitutto, di un’ottimizzazione profonda della stabilità di connessione e della calibrazione del colore dello schermo. Migliora anche la stabilizzazione d’immagine della fotocamera e la funzione screenshot.

Riportiamo anche l’integrazione di una funzionalità che occulta le notifiche silenziate nella status bar, che può essere attivata attraverso il percorso ‘Impostazioni > Applicazioni e notifiche > Notifiche > Avanzate > Nascondi notifiche silenziate nella status bar‘. L’aggiornamento OxygenOS 10.5.8 per OnePlus Nord include anche la risoluzione ad una serie di bug noti, migliorando nel complesso la stabilità di tutto il sistema operativo. Non si è fatta, nel changelog, alcuna menzione specifica al bug che causa il ripristino incontrollato ai dati di fabbrica, che pure ha colpito alcuni esemplari di OnePlus Nord in tempi non sospetti.

Ci aspettavamo sarebbe potuto arrivare un aggiornamento correttivo nel più breve tempo possibile data la gravità del problema, ma purtroppo nel registro delle modifiche dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.8 non se n’è fatta alcuna menzione (appureremo col tempo se il problema è stato o meno risolto, ricordandovi che comunque c’è già un primo rimedio cui potreste ricorrere nel caso in cui vi imbatteste nel disturbo, di cui vi abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo). Vi ricordiamo, infine, che presto potrebbe essere presentato un altro esponente della serie OnePlus Nord, conosciuto con il nome ‘OnePlus Nord N10 5G‘, e probabilmente destinato al mercato americano. Il dispositivo dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 690, avere uno schermo da 6.49 pollici fullHD+ a 90Hz, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna: leggete questo articolo per saperne di più.