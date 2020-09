Vi parliamo anche oggi del OnePlus 8T, in attesa di essere presentato, anche se non sappiamo ancora se in compagnia o meno del fratello maggiore OnePlus 8T Pro (le notizie a riguardo sono parse leggermente contradditorie nel tempo). Il prossimo top di gamma di casa OnePlus dovrebbe essere presentato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, certificato com’è stato di recente anche dall’ente indiano BIS (le ultime indiscrezioni che lo riguardano risalgono alla giornata di ieri).

Come riportato da ‘pricebaba.com‘, sono da poco emerse delle immagini tratte da alcuni schemi interni, che però non corrispondono ai progetti CAD tridimensioni cui siamo soliti abituati (ragion per cui non è possibile risalire alle esatte dimensioni del dispositivo). In ogni caso, il OnePlus 8T dovrebbe equipaggiarsi con uno schermo con diagonale da 6.55 pollici e risoluzione HD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz, solcato al centro da un foro per il contenimento della fotocamera frontale, contraddistinta da un sensore singolo da 32MP. La fotocamera posteriore dovrebbe essere incastonata in un modulo rettangolare, con quattro sensori disposti a formare una lettera C, assistiti dal flash LED e con ottica principale da 48MP, grandangoalre da 16MP, macro da 5MP e sensore di profondità da 2MP.



















Il device sarà probabilente spinto dal processore Snapdragon 865, e lanciati nei tagli di memoria 8/128GB e 12/256GB. La batteria, sempre secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe raggiungere una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida per la prima volta a 65W (non ci si muoveva dai 30W da diverso tempo). La gestione software del OnePlus 8T spetterà ad Android 11 con personalizzazione OxygenOS 11. Non mancheranno le connettività USB-C e il microfono per la cancellazione del rumore sul versante superiore. Non è ancora possibile anticipare nulla sul prezzo di vendita, di cui speriamo possa trapelare presto qualche informazione.