Vi avevamo parlato nei giorni scorsi del problema del ripristino incontrollato che affligge alcuni esemplari di OnePlus Nord (potete trovare tutti i dettagli in questo articolo dedicato), causando la perdita irreversibile dei dati ai poveri sventurati che si ritrovano colpiti dal disturbo. I reset in cui si può incappare possono essere totali o parziali, causando la cancellazione dei dati personali degli utenti, compresi quelli degli account collegati al dispositivo in questione. Il problema del ripristino incontrollato non sembra riguarda una regione geografica in particolare, né tanto meno un’unica versione software della OxygenOS.

Il produttore cinese ha già fatto sapere di essere al lavoro ad un fix definitivo, non avendo comunque dato indicazioni sulle tempistiche effettive di rilascio (speriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile data la gravità della situazione a cui i proprietari del dispositivo si stanno esponendo). Avete anche voi un OnePlus Nord? Vi consigliamo caldamente di effettuare un backup dei vostri dati, per non rischiare di perderli in modo accidentale per effetto del ripristino incontrollato di cui purtroppo soffrono alcune unità.

Come riportato sul forum OnePlus, che potrete consultare voi stessi a questo indirizzo, il produttore cinese nel frattempo raccomanda a chi è affetto dal bug di effettuare una pressione prolungata sui pulsanti ‘Power e Volume Su’ per almeno 10 secondi, così da riavviare il telefono ed evitare di perdere i dati personali. Ribadiamo ancora una volta che, almeno per il momento, non si conoscono le tempistiche attraverso le quali il fix definitivo verrà reso disponibile all’OEM cinese, che immaginiamo proprio non si aspettava simili risvolti nell’ambito di quello che è stato presentato come il dispositivo che avrebbe segnato una nuova era per l’azienda. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.