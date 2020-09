Sarebbe dovuta debuttare la scorsa primavera svelandosi al pubblico come la prima serie tv immersiva al mondo, ma le norme anti-Covid ne hanno del tutto sconvolto i piani. E così The Third Day, miniserie coprodotta da Sky e HBO, si è reinventata elaborando una speciale esperienza teatrale. L’evento, intitolato Autumn, durerà 12 ore e sarà trasmesso dal vivo sulla pagina Facebook di HBO a partire dalle 10.30.

Per quanto fruibile da chiunque, l’esperienza è concepita per permettere al pubblico della serie di immergersi ulteriormente nel mondo di The Third Day e dell’isola di Osea. Autumn, infatti, è una sorta di ponte fra Summer e Winter, di cui fanno parte rispettivamente i primi tre e gli ultimi tre episodi della serie. Vi partecipano alcuni fra gli interpreti principali, tra cui Jude Law e Katherine Waterston, ed è previsto che vi prenda parte anche Florence Welch, leader dei Florence + The Machine.

L’evento dal vivo è frutto del lavoro degli innovatori teatrali di Punchdrunk, e in particolare del cofondatore e direttore artistico Felix Barrett, nonché del regista di Summer Marc Munden. Ci siamo chiesti: come possiamo oltrepassare le regole della televisione? E la quarta parete, come possiamo distruggerla?, ha spiegato Barrett al Guardian nel presentare il progetto. Presentiamo la vita a Osea in tre periodi diversi e con tre storie quasi diverse, che però nel complesso sono interconnesse.

L’evento dal vivo in programma il 3 ottobre seguirà Jude Law e altri membri del cast: ci saranno momenti di suspense, momenti intriganti e sorprendenti lungo tutto l’arco della giornata, ha proseguito, promettendo anche degli sprazzi di dissolutezza. Gli abitanti dell’isola vestiranno i costumi tipici di questo mitico e folclorico rituale di crescita. Sarà qualcosa di visivamente straordinario.

Per comprenderne appieno la portata è indispensabile collocarlo all’interno dell’impianto narrativo di The Third Day. La miniserie è divisa infatti in due metà. La prima, intitolata Summer, segue il percorso di Sam (Jude Law), giunto su un’isola remota della costa britannica. Lontano dalla sua vita precedente, l’uomo si sente sopraffatto dai rituali dell’isola e spinto ad affrontare un vecchio trauma. La seconda parte si intitola Winter e racconta di Helen (Naomie Harris), una donna caparbia arrivata da lontano sull’isola in cerca di risposte, e che però scatena una battaglia dalla quale dipendono le sorti del luogo.

L’esperienza teatrale si ricollega dunque al festival cui si fa cenno già nel primo episodio della serie, una ricorrenza di grande importanza per gli abitanti dell’isola di Osea e un certo numero di turisti in arrivo ogni anno per assistrvi da varie zone del Regno Unito. Le norme anti-Covid hanno costretto i produttori a rivederne l’essenza stessa, senza però rinunciarvi del tutto. Durante il lockdown ci è parso che avremmo dovuto rinunciare a tutto il lavoro fatto, ha spiegato ancora Barrett al Guardian. Ma abbiamo deciso di combattere. L’idea è diventata: organizziamo comunque l’evento, ma dato che non possiamo avere con noi il pubblico sostituiamo migliaia di persone con un’unica telecamera che documenti per intero le 12 ore dello spettacolo.

Offerta Contagion Colore Pellicola: A Colori

Visto Censura: Per tutti

Sarà lo stesso evento, ci sarà il cast impegnato in uno show di 12 ore, il folle arco di una giornata. L’impianto resta lo stesso, quel che cambia è che così diventa accessibile a un pubblico più ampio, ha concluso. E che si tratti di un piano ambizioso è evidente. Autumn intende infatti riprendere e approfondire le atmosfere inquietanti nelle quali il pubblico si è trovato immerso guardando i primi tre episodi di The Third Day, e aprendo la strada al secondo blocco e all’ingresso in scena di Naomie Harris.

Ci si può quindi aspettare una parentesi teatrale diversamente immersiva rispetto a quanto preventivato in era pre-Covid, ma ugualmente d’impatto. Nelle tre settimane trascorse dal debutto su HBO, infatti, The Third Day ha dimostrato di saper attingere al più sinistro folklore britannico e all’horror, destabilizzando gli spettatori con elementi inquietanti e surreali che tingono la realtà politica e sociale di follia e allucinazioni.

The Third Day arriva su Sky Atlantic il 19 ottobre. Autumn, l’evento dal vivo fissato per il 3 ottobre, può essere seguito dal vivo o in qualsiasi momento successivo sulla pagina Facebook di HBO.

Autumn.



The live, 12-hour theatrical event streamed from Osea featuring Jude Law, Katherine Waterston, and Florence Welch.



This Saturday starting at 4:30 am ET on our Facebook page. #TheThirdDay pic.twitter.com/Y9lg2Dz4Iz — HBO (@HBO) September 29, 2020